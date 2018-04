Här är nomineringarna till årets spelare i England - Kane och Sané kan vinna dubbelt

PFA är Englands spelarfack och utser varje år den bästa spelaren i England. Nu har kandidaterna presenterats, och det är idel storstjärnor. Spelarna som kandiderar om utmärkelsen är Mohamed Salah, Kevin De Bruyne, Harry Kane, David Silva, David De Gea och Leroy Sane.

Från Premier League-ettan Manchester City finns alltså tre spelare nominerade: Kevin De Bruyne, Leroy Sane och David Silva. Från Manchester finns dessutom Uniteds målvakt David De Gea nominerad. Dessutom är Mohamed Salah och Harry Kane, som gör upp om Premier Leagues skytteligatitel, nominerade till priset.

PFA utser också årets unga spelare i England. Där är Harry Kane, Ederson, Marcus Rashford, Leroy Sane, Ryan Sessegnon och Raheem Sterling nominerade till priset. Återigen är Manchester City representerat två gånger genom målvakten Ederson och Leroy Sane.

Harry Kane och Leroy Sané har alltså chansen att ta hem två priser när PFA presenterar vinnarna.

The 2018 nominees for the PFA Players’ Player of the Year!@DeBruyneKev, @D_DeGea, @HKane, @22mosalah, @LeroySane19 and @21LVA



🏆 #PFAawards pic.twitter.com/8zRqOmDXJZ