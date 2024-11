Här uppges PL-domare snorta en lina

Premier League-domaren David Coote har stängts av och är under utredning för att, i en video som fått spridning i sociala medier, kallat Liverpool en "skitklubb" och Jürgen Klopp för en "f*tta".

Nu växer skandalen kring rättskiparen.

Under onsdagskvällen publicerar The Sun en video på en man som drar i sig en lina vitt pulver, vad som tros vara kokain. Enligt tidningen är det Coote som förekommer i klippet.

Tabloiden hävdar att videon är inspelad den 6 juli i år. Det är dagen efter kvartsfinalen mellan Spanien och Tyskland i EM, där Coote var supportande VAR-domare. Rättskiparen ska ha spelat in sin droganvändning på sitt hotellrum och skickat videon till en kompis via WhatsApp, skriver The Sun.

Det är Uefa som förser sina turneringsdomare med hotell.

42-årige Coote är under utredning av både domarorganet PGMOL and Englands fotbollsförbund, FA. Han har även plockats bort från sina uppdrag för Uefa.

Han har dömt i Premier League sedan 2018.