Hårda kritiken mot Maguire: "Det var ganska pinsamt"

Manchester United-backen Harry Maguire, 28, har haft det tufft under den här säsongen. 28-åringen har sett darrig ut och hade under lördagen problem med anfallarna Che Adams och Armando Broja under mötet med Southampton (1-1) i Premier League.

Nu går tidigare engelske landslagsspelaren Michael Owen hårt åt Maguires prestation mot Southampton. Owen är kritisk till Maguires agerande när det var nära att bli straff i slutet.

- Jag var rädd för honom och det var ganska pinsamt. Han har inget tempo och han blev överlistad där (vid straff-situationen). Han kom undan med det och jag tycker inte att det var straff, säger Owen enligt den engelska tidningen Daily Mail och fortsätter:

ANNONS

- Man blev rädd när han (Broja) sprang mot honom (Maguire), då man trodde att han (Maguire) skulle göra något dumt, men han kom undan med det. Hans brist på snabbhet är ett problem. Vi har sagt det förut och jag säger det igen.

Maguire är den här säsongen noterad för 25 matcher med Manchester United. 28-åringen kom till United från Leicester City under sommaren 2019.