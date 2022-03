Harder bakom allt i Chelseas vinst

Under torsdagen skakades Chelsea av nyheten att den brittiska regeringen inför sanktioner mot ägaren ryske ägaren Roman Abramovitj då man vill stoppa ryska tillgångar i landet. Det innebär att klubben kommer begränsas vad gäller värvningar och spelarförsäljningar.

- Det går inte förneka att det är en tuff dag, men det är viktigt att vi ger det tid. Klubben har kommit med ett uttalande. För alla de frågor som alla har, spelare, fans, supportrar, så måste vi ge klubben tid att arbeta, sade huvudtränare Emma Hayes till Sky Sports inför matchen.

- Och jag vet att ni hör det här från fotbollstränare hela tiden, men i slutändan är det de kommande 90 minuterna som jag kan kontrollera. Och jag tycker att det enda rätta för spelarna nu är att stänga av för de kommande 90 minuterna, med tanke på att det varit en tuff dag.

När det väl var dags för Chelsea att gästa West Ham tog det lite mer än 20 minuter innan man gjort matchens första mål. En misslyckad passning av hemmalagets Lucy Parker hamnade vid fötterna av Jonna Andersson som hittade till Pernille Harder som fick det att se enkelt ut när hon tog emot bollen och placerade in den i det vänstra hörnet.

Tre minuter senare hade den danska stjärnan nickat ner bollen till Niamh Charles som kunde dundra in 2–0 utifrån straffområdet.

Men spelglada Harder var inte riktigt färdig där. I den 32:a minuten utökade 29-åringen – Ji So-yun lyfte in bollen i straffområdet och Harder drog en perfekt löpning innan hon kunde nicka in bollen bakom Mackenzie Arnold i hemmaburen.

3-0 stod sig in i pausvilan och den andra halvleken hann knappt blåsas igång innan West Ham reducerade via Dagný Brynjarsdóttir som hittade in bakom svenska Zecira Mušović i målet.

I den 63:e minuten släckte Chelsea-stjärnan Sam Kerr allt hopp för West Ham om att komma tillbaka i matchen, ett misslyckat inspel av Jonna Andersson hittade till slut till Kerr som petade in slutresultatet 4-1.

Harder som varit bakom det mesta när Chelsea tog tre pinnar på bortaplan tvingades av i den 79:e minuten. Danskan satte sig ner i gräset och tog sig om låret som sedan lindades om hårt med en ispåse.

Magdalena Eriksson var utanför truppen, och Jonna Andersson byttes ut i den 76:e minuten. Chelsea ligger tvåa i tabellen på 32 poäng med två mindre spelade matcher än tabellettan Arsenal.

Startelvor:

West Ham: Arnold – Parker, Flaherty, Cissoko – Longhurst, Hasegawa, Brynjarsdóttir Svitková, Wyne – Butt, Walker

Chelsea: Mušović – Carter, Nouwen, Bright, Charles – Andersson, So-Yeon, Ingle, Harder – Kerr, England