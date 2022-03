Hart öppnar upp om slutet i City: "Två timmar långt samtal"

För ett antal år sedan var Celtic-målvakten Joe Hart förstemålvakt i Manchester City och i Englands landslag, men under 2016 tog engelsmannens karriär en annan vändning. Josep Guardiola tog över som chefstränare i City, och skickade därefter Hart på lån till Torino och West Ham innan målvakten lämnade för Burnley 2018.

Nu öppnar Hart upp om ett två timmar långt samtal med Guardiola som i praktiken innebar slutet på hans karriär i Manchester City.

- Jag ville gå in och ha det samtalet. Han var väldigt kunnig om min bakgrund, om vad vi gjorde och om hur jag spelade. Det var ett två timmar långt samtal som slutade med att han sa: "Jag kan inte se att det här fungerar", säger Hart i podcasten "In The Stiffs" enligt den engelska tidningen Daily Mail och fortsätter:

- Jag sa: "Jag håller inte med dig". Han sa: "Jag kommer att vara den första personen som bevisas ha fel, men det jag ser i dig är inte vad jag vill ha från min målvakt". Jag kände då: "Det är bara rättvist om jag får chansen". Han sa: "Naturligtvis kommer du få chansen, men..." Så fort du vet att det finns något "men", så vet du att det finns ett beslut.

Hart ville såklart stanna i City och få chansen att ha Guardiola som tränare, men får i dag acceptera att det i slutändan inte blev så.

- Det togs ifrån mig, men vad gör det? Jag är inte större än någon annan och om det var min väg, så var det min väg. Människorna i Manchester City kommer alltid finnas i mitt hjärta, och jag kommer alltid vara tacksam för det.

Guardiola valde först att låta Claudio Bravo och Willy Caballero dela på ansvaret att vakta Citys mål, och sedan förstärkte klubben målvaktsstallet med Ederson, som under senaste säsongerna varit förstemålvakt i den engelska storklubben.

Hart har numera kontrakt med Celtic till sommaren 2024. Den här säsongen är han noterad för 46 framträdanden med den klassiska klubben, som toppar högstaligan i Skottland.