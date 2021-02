Hat och hot mot Rüdiger - slår tillbaka: "Så mycket struntprat"

Chelseas mittback Antonio Rüdiger, 27, uppgavs i somras vara på väg bort från London-laget, men blev i slutändan kvar i klubben och har under den här säsongen fått knapp speltid. Under Frank Lampards ledning kom backen till spel i nio matcher, medan han under nye tränaren Thomas Tuchels ledning tagit en startplats direkt med två raka 90-minutersmatcher i Premier League.

Efter att Lampard fick sparken kom rapporter om att Rüdiger varit drivande i engelsmannens avsked genom att han bland annat startat konflikter på träningar under säsongen. Tysken har, med anledning av de negativa rapporterna om honom, fått ta emot hat och hot, vilket han nu slår tillbaka mot. Rüdiger menar att han är oförtjänt av det.

- Det har förekommit så mycket struntprat om mig sedan förra veckan. Jag har aldrig snackat med styrelsen om tränarsituationen eller något annat, säger Rüdiger enligt The Athletic och bedyrar att relationen till den sparkade tränaren var god.

Rüdiger har kontrakt med Chelsea till sommaren 2022. Chelsea är på sjätte plats i ligan och ställs under torsdagen mot Tottenham borta i Premier League.