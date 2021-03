Havertz låg bakom Chelseas seger

Tabellfyran Chelsea tog emot femman Everton i Premier League under måndagskvällen. Det var en viktig match för båda lagen i kampen om Champions League-platserna till nästa säsong.

Kai Havertz fick chansen från start för Chelsea medan Mason Mount förpassades till bänken. Robin Olsen var helt utanför Evertons trupp.

Just Havertz skulle visa sig få en nyckelroll för Chelsea i matchen. Hemmalaget tog ledningen efter en halvtimme när Havertz sköt ett skott som styrde via Everton-försvararen Ben Godfrey in i eget mål.

ANNONS

Med dryga timmen spelad blev Havertz fälld av Everton-målvakten Jordan Pickford i offensivt straffområde. Jorginho förvaltade den efterföljande straffen på bästa sätt fram till 2-0.

Chelsea höll undan och vann med 2-0. Därmed befäster de sin fjärdeplats i Premier League framför just Everton. Nu skiljer fyra poäng mellan lagen.

Startelvor:

Chelsea: Mendy - Azpilicueta, Christensen, Zouma - James, Jorginho, Kovacic, Alonso - Hudson-Odoi, Havertz - Werner

Everton: Pickford - Holgate, Keane, Godfrey, Digne - Allan, André Gomes - Iwobi, Sigurdsson, Richarlison - Calvert-Lewin