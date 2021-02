Hayes irriterad på frågor om herrlagsjobb: "Vill ni att jag ska fortsätta?"

Det var tidigare under tisdagen som Emma Hayes, just nu tränare för Chelseas damlag, kopplades samman med AFC Wimbledon och att hon skulle vara aktuell att ta över som tränare i klubbens herrlag, som spelar i League One. Om Hayes skulle ta sig ann uppdraget skulle hon bli den första kvinna att träna ett proffslag på herrsidan.

Senare under tisdagen svarade Hayes på uppgifterna och dementerade kraftigt att hon skulle vara aktuell för AFC Wimbledon.

Hon kände sig också förolämpad av att uppdraget som tränare i AFC Wimbledon skulle vara ett kliv upp i hennes karriär.

- Damfotboll är något att fira precis som den kvalitet och de framgångar som alla spelare jag har representerar. Det är en förolämpning mot dem att vi pratar om damfotboll som ett steg ner, med den kvalitet och hängivenhet som de spelarna har, säger Hayes enligt Sky Sports.

Hon fortsätter:

- Fran Kirby, Pernille Harder, Beth England, Magda Eriksson, Millie Bright, Maren Mjelde. Vill ni att jag ska fortsätta? Alla de är världsklasspelare och damfotboll är inte ett steg ner från något.

På frågan om AFC Wimbledon skulle ha råd med Hayes som tränare svarar hon:

- Absolut inte. Först och främst är jag manager i Chelsea. Jag tränar och representerar världsklasspelare och det är ett häftigt jobb. Jag har spenderat mina senaste nio år på att lägga all min energi på det, säger Hayes.

I Chelsea spelar svensktrion Jonna Andersson, Zecira Musovic och Magdalena Eriksson.