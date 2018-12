Hazard bakom ny Chelsea-seger - hakar på i toppstriden

Senast i Premier League vann Chelsea hemma mot Manchester City. Då låg Eden Hazard bakom segern med två framspelningar och i söndagens bortamöte med Brighton stod belgaren återigen i centrum.

Efter dryga kvartens spel fick Hazard bollen utanför straffområdet. Han ryckte sig ner mot kortlinjen och spelade in bollen till Pedro, som stötte in 1-0 för Chelsea i öppet mål. Framspelningen var Hazards nionde för säsongen och innan första halvlek var slut hade han också presenterat sig i målprotokollet. Willian spelade fram Hazard som kom fri med Matthew Ryan i Brightons mål. Belgaren gjorde inget misstag när han placerade in bollen i nät.

2-0-målet blev halvlekens sista, men i den andra skapade hemmalaget nerv i matchen. Efter ett inspel från höger höll sig Solly March framme och stötte in reduceringen för Brighton.

Närmare än så kom man dock inte. Segern för Chelsea innebär att laget hakar på Tottenham i jakten på toppduon Liverpool och Manchester City.

Hazards 2-0-mål var hans första på nio matcher. Efter matchen fick han frågan om det var viktigt att bryta måltorkan.

- Nej. Jag gillar att göra mål, men det är inte viktigt för mig. Det viktigaste är att vinna matcher. Jag gillar att spela fotboll och det är därför jag är på planen, säger han enligt BBC.

-Vi vill vara högst upp i tabellen i slutet av säsongen. Vi vet att Manchester City och Liverpool är bra lag så vi vill inte att avståndet blir för stort, fortsätter han.