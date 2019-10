Historiskt upplägg på ”Boxing day” – matcherna spelas över fyra avsparkstider

Årets Boxing day-fotboll på de engelska öarna får ett nytt upplägg. Enligt The Times kommer det för första gången någonsin spelas en match 21.00 på annandag jul.

Engelsk fotboll har en lång tradition av matcher på annandag jul, kallad ”Boxing Day”. Årets matcher kommer bli historiska, då det för första gången ska spelas en match 20.00 brittisk tid, 21.00 svensk tid.

Enligt The Times kommer matchen mellan Liverpool och Leicester att läggas på den sena avsparkstiden, vilket innebär att det blir fyra olika avsparkstiden under dagen. Förutom 20.00 kommer matcher att spelas 12.30, 15.00 samt 17.30, alla enligt brittisk tid.

Enligt tidningen kommer det nya upplägget att presenteras under torsdagen, vilket är en vecka efter den ursprungliga tiden som spelschemat för december och januari skulle ha spikats. Förseningen i beskedet ska bero på att ligan för första gången har haft tre medieaktörer som ska sända matcher i mellandagarna, i form av Sky Sports och BT Sports tillsammans med nya Amazon. Internetjätten ska sända 20 matcher om året från Premier League under de kommande tre åren.

Samtidigt rapporterar The Times att upplägget och det sena beskedet har lett till ilska i supporterled. Football Supporters Federation, FSF, menar att det sena beskedet har gjort att supportrar har gått miste om chansen att köpa billigare biljetter genom att vara ute i god tid. En av Liverpools supportergrupper, Spirit of Shankly, var orolig för just en match med avsparkstid 20.00, eftersom det försvårar resan till och från Leicester.

Nio matcher planeras att spelas den 26 december, medan matchen mellan Manchester City och Wolverhampton kommer att fullfölja omgången dagen efter, den 27 december.