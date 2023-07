Hjalmar Ekdal målskytt mot Benfica

Cirka två veckor återstår innan Burnley ställs mot Manchester City i Premier Leagues premiär.

Burnley är just nu i Portugal där man sent under gårdagen ställdes mot Benfica, Hjalmar Ekdal spelade då 90 minuter och svensken avgjorde matchen definitivt när han från nära håll kunde sätta dit 2-0 i den 83:e minuten.

I Benfica startade bland annat Angel Di Maria och United-ryktade Goncalo Ramos.

Burnley ställs mot Real Betis i spanien nu på fredag innan man avslutar försäsongen med att möta Mainz, sedan väntar alltså Manchester City hemma på Turf Moor i PL-premiären den 11:e augusti.

Burnleys lag mot Benfica: Muric, Al-Dakhil (Taylor 46'), O’Shea, Ekdal, Dodgson (Roberts 61), Cork, Rodriguez (Davies 81), Twine (Zaroury 61), Gudmundsson, Trialist, Weghorst (Amdouni 46')