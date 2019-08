Hodgson om stjärnans uteblivna flytt: "Kan inte säga att han är glad"

Wilfried Zaha ville bort - men blev kvar i Palace. Roy Hodgson medger att det är en speciell situation. - Jag kan inte säga att han är glad över situationen, säger han enligt The Guardian.

Crystal Palace-anfallaren Wilfried Zaha, 26, var i sommar tydlig med att han ville lämna Palace för flytt till en större klubb. Everton uppgavs visa stort intresse för ivorianen, men lyckades i slutändan inte matcha konkurrentens höga prislapp och spelaren blev därmed, till sin stora besvikelse, kvar i London.

Palace-tränaren Roy Hodgson bekräftar trots det att Zaha under lördagen kan komma till spel i ligapremiären mot just Everton, men medger samtidigt att det just nu inte är en jättelycklig spelare som han basar över.

- Jag kan inte säga att han är glad över situationen eftersom att det inte blev den utgången han ville. Utgången han ville ha var att bli såld och lämna klubben, säger Hodgson enligt engelska tidningen The Guardian och fortsätter:

- Vi ville inte det och när jag säger "vi" menar jag ledarstaben och spelarna. Det var det sista vi ville. Vi vill ha honom här med oss. För mig som tränare och spelartruppen, så rankade vi spelaren högre än pengarna.

Hodgson berättar vidare om sin syn på sommarens transferfönster och menar att det viktigaste för klubben var att inte sälja just Zaha, även om ett par spelare också kom in.

- Dey viktigaste för oss att göra under transferfönstret var att försöka slå bort intresse från andra klubbar för "Wilf" Zaha eftersom att det inte är något tvivel om, med Tomkins och Sakho tillbaka, att vi teoretiskt borde vara starkare än vad vi var förra året. Om vi kan bli starkare finns det ingen anledning för oss att ha ett lägre mål.

Wilfried Zaha stod förra säsongen för tio mål och tio assist på 34 matcher i Premier League och har avtal med Palace fram till sommaren 2023.