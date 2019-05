Hoppet lever för Liverpool - upp i ligatopp efter stort drama

Det satt minst sagt hårt inne då Liverpool på lördagen bärgade tre blytunga poäng borta mot Newcastle i kampen om årets ligatitel i Premier League. Laget hade ledningen två gånger om, efter mål av Virgil van Dijk (1-0 på nick på en hörna) och Mohamed Salah (2-1, volleyavslut efter inlägg från Trent Alexander-Arnold), men hemmalaget vägrade ge sig och kvitterade först genom Christian Atsu på en retur och därefter genom Salomon Rondon som krutade in 2-2 med vänsterfoten.

Det blev dock Liverpool som till sist fick sista ordet. Divock Origi, som bara minuterna tidigare ersatt Mohamed Salah som tvingats av planen på grund av en otäck smäll mot huvudet, gick upp i en nickduell med Jamaal Lascelles och bollen skarvades in i nät. Av tv-bilderna att döma var det Newcastles mittback som var sist på bollen som betydde 3-2 för Liverpool.

- Jag försöker bara göra allt jag kan. Jag är glad för lagets skull, vi har jobbat så hårt och det är en avgörande del av säsongen. Vi var tvungna att kriga för de tre poängen, säger Origi, som alltså spelade en huvudroll i avgörandet, till Sky Sports.

Segern för Liverpool gör att man toppar tabellen då man har en match kvar att spela, två poäng före Manchester City. City har dock två omgångar kvar och ställs på måndag mot Leicester i den 37:e omgången.

- Det är mycket känslor nu men det måste vi kontrollera. Det är väldigt spännande och det är en speciell säsong men vi vill avsluta det på bästa sätt. Förhoppningsvis går det vår väg, säger Origi.

Alexander-Arnold:

- Laget visade bra moral i att komma tillbaka. Många gånger under säsongen har vi vänt underläge och alltid vetat att vi har spelarna som krävs för att få ett bra resultat. Allt handlar om segern, särskilt så här sent in på säsongen, och att vi kan lägga över trycket på City. Förhoppningsvis kan Leicester göra oss en tjänst på måndag kväll.

Startelvor:

Newcastle: Dubravka, Manquillo, Schar, Lascelles, Dummett, Ritchie, Perez, Ki, Hayden, Atsu, Rondon

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Henderson, Fabinho, Wijnaldum - Salah, Sturridge, Mane