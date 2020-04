Hotet mot Newcastles försäljning - tv-bolag försöker sätta sig på tvären

Newcastle United är på väg att säljas till Saudiarabien. Av flera anledningar inte helt oproblematiskt - och nu försöker tv-bolaget beIN Sports ställa sig på tvären. Det rapporterar ansedda The Times.

Tv-bolaget beIN Sports pumpar in miljarder i Premier League varje år och är ligans största utländska partner. Enligt The Times bidrar bolaget med 500 miljoner pund över tre säsonger.

Enligt samma tidning vill bolaget nu stoppa den förestående försäljningen av Newcastle. Newcastles nuvarande ägare Mike Ashley rapporteras vara på väg att sälja klubben och ny ägare väntas till 80 procent bli den Saudiarabiens statliga investeringsfond, ledd av kronprins Mohammed bin Salman. Affärskvinnan Amanda Staveley rapporteras vara den som sytt ihop affären.

Den troliga affären är problematisk ur flera aspekter, inte minst med tanke på landets otaliga brott mot mänskliga rättigheter och att bin Salman dessutom anklagats för att vara involverad i mordet på journalisten Jamal Khashoggi.

Bolaget beIN Sports ägs av den qatariska staten och just Qatar och Saudiarabien har länge haft en diplomatisk konflikt. Dessutom menar beIN Sports, enligt The Times, att Saudiarabien genomfört så kallade piratsändningar av matcher, via en statligt ägd kanal.

The Times skriver att beIN Sports nu skrivit till Premier League-ledningen och dess 20 klubbar och uppmanat dem att blockera försäljningen. Enligt tidningen innebär agerandet ett ”signifikativt hot” mot genomförandet.

”Faran med att tillåta att en Premier League-klubb kontrolleras av vad som i verkligheten är den saudiska staten kan inte ignoreras givet landets tidigare och fortsatta illegala handlingar och de kommersiella intressena som finns i Premier League, dess medlemsklubbar, och sändningsbolag inom fotbollen generellt”, skriver vd Yousef Al-Obaidly i brevet, enligt tidningen.

”Som en långvarig partner och stor investerare i Premier League uppmanar vi er att verkligen fundera över följderna kring att göra det”.

Enligt The Times väntas kostnaden föra att köpa Newcastle landa på 300 miljoner pund, motsvarande drygt 3,7 miljarder svenska kronor.