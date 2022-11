Hurtig skadad - missar toppmöte med United

Lina Hurtig blev inbytt i Arsenals kross av Leicester i början av november. Drygt tio minuter senare fick den svenska yttern kliva av skadad. Bytet föregicks av att Hurtig tog en maxlöpning i djupled där hon plötsligt bara stannade upp och signalerade mot bänken.

Sedan stod det klart att Hurtig skulle missa Sveriges sista landslagssamling för året.

Under fredagen meddelade huvudtränare, Jonas Eidevall, att Hurtig även kommer att missa stormötet med Manchester United under lördagseftermiddagen.

Eidevall kommer dock med glädjande besked efter att flera spelare fått lämna landslagssamlingarna på grund av skada. Samtliga av dessa spelare, Manuela Zinsberger, Lotte Wubben-Moy, Jordan Nobbs, Beth Mead och Laura Wienriother är alla enligt Arsenal-journalisten, Tim Stillman tillgängliga för spel.

Jonas Eidevall says that all the players who were doubtful from the international break (Manu, Lotte, Jordan, Beth, Wienroither) will be available other than Lina Hurtig. Says Leah Williamson and Rafaelle have a good chance of playing before the Christmas break.