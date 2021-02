Hyllar Bale: "Han ser gladare ut än någonsin"

Sedan Gareth Bale återvände från Spanien och Real Madrid i somras har det inte blivit någon succé i Tottenham. Stjärnan har inte alls varit i form, och har även dragits med en del småskador och skavanker - även om Mourinho varit tveksam till varför.

Under de senaste matcherna har Bale gjort det bättre. I den oavgjorda matchen mot Tottenham byttes han in och stod för en framspelning. I Europa League-matchen i veckan byttes han in även då, och gjorde mål direkt.

Det stiganden formen har även tränare José Mourinho märkt av, och nu lyfter han stjärnan.

- Han ser gladare ut än någonsin, han ser självsäker ut, säger Mourinho enligt Goal och fortsätter:

- Man kan se från hans mål i onsdags. Det var ett självsäkert skott. En spelare med rädsla eller negativa tankar skulle aldrig skjuta på det sättet. Att träffa bollen på det sättet, jag tror det betyder mycket, säger tränaren.

Mourinho menar även att den typen av skott betyder frihet i hjärnan, och att Bale är i sin bästa form sedan han återvände från Real Madrid.

Härnäst ställs Tottenham mot Burnley på hemmaplan i Premier League, avspark 15.00 på söndag.