Ighalo bekräftar - lämnar United

Odion Ighalo, 31, lånades in till Manchester United i januari 2020 för att täcka upp på anfallspositionen. Nu, ett år senare, står det klart att nigerianen lämnar Old Trafford när hans låneavtal löper ut 31 januari.

”Det är så tufft att se den här drömmen komma till ett slut. Men jag ger Gud äran för att hjälpa mig uppfylla den långa drömmen att dra på sig Manchester United-tröjan som spelare och representera denna stora klubb”, skriver Ighalo i ett Instagraminlägg.

Ighalo lånades in från Shanghai Shenhua när den kinesiska ligan hade uppehåll på grund av corona. Under våren 2020 fick han en del speltid, framför allt i cuperna, och gjorde fem mål på lika många starter. Efter värvningen av Edinson Cavani har Ighalo hamnat allt längre ut i frysboxen och den här säsongen har nigerianen bara startat två matcher i ligacupen.

It’s was a pleasure. Once a Red, always a Red🔴🔴🙏🏾 pic.twitter.com/uXVqIXxsAf