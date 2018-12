Inför omgång 17 i PL: Kan Sterlings utspel tygla rasism inom engelsk fotboll?

Hur reser sig den engelska fotbollen från den senaste tidens händelser?

För ett par veckor sedan såg jag hur bananskal kastades in på planen mot Pierre-Emerick Aubameyang i samband med att gabonesen firade sitt ledningsmål mot Tottenham. En vecka senare var det dags igen.

Chelsea stod som vinnare på Stamford Bridge när Michael Oliver blåste för full tid i mötet med Manchester City. Maurizio Sarri hade lärt sig från tidigare nederlag mot Pep Guardiola och N’Golo Kanté gjorde en av sina bättre insatser i sin nya roll. Men efterspelet skulle snarare handla om rasism inom den engelska fotbollen, då Raheem Sterling ska ha fått motta rasistiska kommentarer från läktarplats.

Den tidigare storspelaren Ian Wright, som figurerar i diverse fotbollsprogram, var tidigt ute och fördömde det som Sterling hade utsatts för. "Den gamla, eländiga tiden är tillbaka. Den här äckliga, rasistiska supportern skämmer ut Chelsea - det råder inga tvivel om vad han säger."

Supportern i fråga bad om ursäkt men menade att han hade sagt något helt annat - svordomar visserligen, men inget rasistiskt. I väntan på att en utredning ska påbörjas har Chelsea valt att stänga av flera supportrar.

Sterling valde att bemöta det som hade inträffat med att säga att ”han inte var förvånad” över det som skreks från läktarplats. Han uppmanade även brittiska medier - främst The Sun och Daily Mail - att rannsaka sig själva för hur deras profilerade rapportering, på sätt och vis, legitimerar dagens aggressiva, rasistiska klimat inom fotbollen.

Under den senaste veckan har kolumnister på The Sun, Henry Winter på The Times, Piers Morgan och flera spelare diskuterat det som har hänt. Sterling har med sitt utspel aktualiserat ämnet och satt press på de brittiska tabloiderna; Chelsea har med sin utredning och tillträdesförbud varit tydliga med att det är nolltolerans mot sådant beteende. Tottenham gjorde samma sak efter incidenten på Emirates Stadium.

Förhoppningsvis blir den senaste tidens avskyvärda händelser ett uppvaknade för den engelska fotbollen.

Liverpools styrkebesked - mer taktiskt flexibla än tidigare

Tolka mig rätt, Jürgen Klopps Liverpool är fortfarande världens kanske mest energifyllda, bäst gegenpressande och frenetiskt forcerande fotbollslag. I sina bästa stunder under Klopp har Liverpool, inte sällan på ett upplyst Anfield, varit sådär fantastiska som de var den första halvtimmen mot Manchester City i Champions League i våras.

Så ser det inte alltid ut längre - och det ska man vara glada för.

För oavsett hur hög högstanivå man höll i dessa minnesvärda matcher var det påtagligt hur spelsättet dränerade spelarna på energi och hur svårt det var att ställa om. Under Klopps debutsäsong såg vi hur man ena veckan krossade Manchester City med 3–0 för att några dagar senare förlora mot Southampton - eller hur man så sent som i våras gick från att göra tre mål på nio minuter mot City i ligaspelet till att veckan efter bli nollade av Swansea.

Det vi sett under hösten är att Liverpool har börjat vinna matcher mot ligans sämre lag med en lugnare, passningsorienterad fotboll. I förra helgen såg vi exempelvis hur man lyckades vinna med fyra måls marginal borta mot Bournemouth utan att imponera nämnvärt.

Liverpool har spelat sex matcher de senaste 17 dagarna, och senare i december väntar ett hektiskt spelschema och möten med flera av toppkonkurrenterna. För att man ska ha chans på ligatiteln och samtidigt gå långt i Champions League är det både hälsosamt och direkt avgörande att man numera kan vinna på fler sätt än det som kännetecknar Klopps Liverpool.

Vad ligger bakom Wolves lyft?

Nykomlingen Wolves inledde årets säsong i Premier League med en drös vinster och meriterande poäng i matcher mot Everton, Manchester City och United.

Men sedan hände något. Wolves förlorade mot flera av bottenlagen, man hade svårt att komma fram till målchanser när motståndarna punktmarkerade Rúben Neves och Joao Moutinho - och man lyckades bara få med sig blott en poäng på sex omgångar.

Inför helgens möte med formsvaga Bournemouth har man plötsligt två segrar i ryggen (v Chelsea, v Newcastle). Så vad hände?

Ja, fotboll är en sport med små marginaler. Visst borde Chelsea ha avgjort matchen redan i första halvlek, och vi kan med säkerhet slå fast att DeAndre Yedlins röda kort förändrade matchbilden på St James Park. Men det hade varit en förenklad analys.

Nuno Espírito Santo, Wolves tränare, har nämligen börjat lägga större fokus på att anpassa sitt spel efter motståndarna och inte bara försöka vinna matcher genom att spela efter sina egna styrkor. Det funkar kanske för Manchester City, men blir en i slutändan omöjligt uppgift för ett, hur man än vänder och vrider på det, relativt begränsat fotbollslag som Wolves.

Till matchen mot Chelsea var det intressant att se hur Wolves gick från att spela en 3-4-3 till en 4-2-1-2 med löpstarke Morgan Gibbs-White som släpande anfallare. Nuno Espírito Santo hade identifierat att Jorginho var den som dikterade Chelseas spel och hur man kunde försvaga Chelsea om man lyckades neutralisera honom eller hans ersättare för dagen, Cesc Fábregas. Likt Mauricio Pochettino använde Dele Alli framgångsrikt mot Chelsea använde Nuno Espírito Santo Gibbs-White.

Kris i Arsenal inför mötet med Forsbergs ex-tränare

Arsenal har i och med vinsten mot Qarabag gått obesegrade i 22 raka matcher; det senaste nederlaget kom mot Chelsea i den andra ligaomgången i mitten av augusti. Men hur tar man sig an den senaste tidens avstängningar och skador?

Talangfulle Rob Holding gick sönder i bortamötet på Old Trafford och ser ut att missa resten av säsongen. Shkodran Mustafi, som haft problem med baksida lår under en längre tid, är avstängd i söndagens match mot Southampton. Sokratis Papastathopoulos är likaså avstängd. På det har Nacho Monreal och Laurent Koscielny nyligen kommit tillbaka från allvarliga skador.

Det innebär att de tre centrala försvarsspelare som Unai Emery förlitat sig på under hösten är otillgängliga mot Saints. Så hur väljer man att ställa upp?

Jag har svårt att se att man väljer att fortsätta med den fembackslinje som Emery spelat med de senaste ligamatcherna. Hector Bellerin och Sead Kolasinac lär ta plats på varsin kant, men frågan är vilka som tar plats centralt. Vågar Emery chansa med Koscielny och Monreal från start, eller anser han högerbacken Stephan Lichtsteiner bättre lämpad mot Southampton?

Formstark Felipe Anderson ger West Ham hopp

West Ham fick en mardrömsstart på ligasäsongen med fyra raka förluster. Nyförvärven såg inte alls ut att passa in i Manuel Pellegrinis sätt att vilja spela, tiden såg att ha hunnit ikapp annars stabile Pablo Zabaleta - och brittiska experter ifrågasatta klubbens val att betala Lazio 400 miljoner kronor för Felipe Andersons signatur.

Men West Ham reste sig och ser mer harmoniska ut än på länge.

Tacka Felipe Anderson för det.

West Ham har gått vinnande från fyra av de senaste sex matcherna och har endast noterats för en ligaförlust på snart två månader. Under samma period har 25-årige Anderson, med sina sju poäng i Premier League, blivit en av klubbens absolut viktigaste spelare.

Sällan ser man hur avgörande en spelare kan vara för ett lag som Anderson var för West Ham i förra helgen mot Crystal Palace. Inom loppet av ett par minuter stod han för en frispark som det blev retur på och som Chicharito kunde peta in, och ett par minuter senare stod han för det matchavgörande målet från distans.

Vad som såg ut att bli en långdragen höst på Olympiastadion har successivt övergått till att bli en av de mest oförutsägbara och intressanta på länge.