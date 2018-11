Inför omgång elva i PL: "Guardiola en beprövad defensiv mästare - Chelseas rekord i riskzonen?"

Kan Leicester resa sig från de tragiska nyheterna?

Fotbollen har i alla tider drabbats av hjärtskärande händelser, från Manchester Uniteds flygolycka i München till Hillsborougholyckan i Sheffield. I våras hittades Fiorentinas kapten David Astori död inför en bortamatch, och så sent som i höstas ställdes ett flertal Serie A-matcher in till följd av brokatastrofen i Genua.

Sent på lördagskvällen var Leicesters ägare Vichai Srivaddhanaprabha på väg tillbaka till London från King Power Stadium när det otänkbara inträffade. Den helikopter han färdades i, tillsammans med fyra andra, störtade strax efter avfärd och under ett drygt dygn höll fotbollsvärlden andan i väntan på ett officiellt uttalande. Sent på söndagen meddelade klubbens officiella kanaler att samtliga passagerare hade omkommit.

Utanför arenan pryds marken av blommor, halsdukar och tända ljus. Bland fansen har "Champions of England" sjungits mer frekvent än vanligt för att uppmärksamma guldet från 2015–16.

I veckan har kondoleanser strömmat in från alla världens håll. Jamie Vardy, Harry Maguire och Kasper Schmeichel har tillägnat Vichai omfattande hyllningstexter - och i samband med minnesceremonin på King Power Stadium var det påtagligt hur uppskattad den förolyckade ägaren var.

Vichai Srivaddhanaprabha var unik på många sätt. Vardy har berättat hur 60-åringen var en nyckelfaktor i hans kontraktsförlängning med Leicester, att han tog ut spelarna på middagar. Vichai förstod sig inte bara på spelarna, utan även supportrarna och lokalinvånarnas vardagsbekymmer. Sedan 2010 har han investerat tiotals miljoner i att utveckla stadens universitetssjukhus, ytterligare omkring 22 miljoner kronor för att bygga ett barnsjukhus. I samband med ägarens 60-årsdag delade man ut lika många gratis säsongskort till lyckligt lottade supportrar, och vid ett flertal tillfällen har man bjudit på mat och dryck för att visa uppskattning.

Leicesters ligacupmatch mot Southampton sköts upp, men på lördag är det tänkt att man ska resa till Wales för att möta Cardiff i Premier League. Hur reser sig Leicester?

City har slutligen funnit ro - Guardiola en beprövad defensiv mästare

Pep Guardiola beskrivs sällan vara en defensiv specialist. Experter hänvisar ofta till Bayern Münchens upprepade misslyckandena mot Real Madrid i Champions League, att Pep alltjämt hade stora defensiva bekymmer under hans debutsäsong i England - och att Liverpools skickliga offensiv minsann överlistande Citys defensiv gång på gång i våras.

Guardiolas taktiska läggning missförstås alltför ofta.

Guardiolas Barcelona släppte in färst antal mål samtliga säsonger i La Liga, en hundraprocentig bedrift han upprepade alla tre år med Bayern München i Bundesliga. Som seniortränare har Guardiola noterats för fler säsonger med färre insläppta ligamål än något annat lag än säsonger med flest gjorda mål och ligatitlar.

I hans debutsäsong i England var kritiken ofta befogad, och visst kan man ifrågasätta sättet han ibland bemötte denna kritik. I samband med en ligaförlust för ett par år sedan var Guardiola oförstående till varför man skulle träna på just tacklingar för att förbättra lagets försvarsspel, ett uttalande som i Englands uppfattades som att han inte tränade försvarsspel alls. Men det är viktigt att skilja på försvarsspel och försvarsspel. Pep eftersträvar inte att försvara a la Tony Pulis, utan ser snarare sättet hans lag anfaller som en vital del av deras defensiva gärning. Citys passningsorienterade spelsätt tvingar motståndarna att sjunka djupt ner i banan, och när man väl förlorar bollen är motståndarna så pass slutkörda att man inte har vidare mycket kraft kvar att ge. Det är då hans City, precis som hans Barcelona och Bayern München gjorde framgångsrikt, väljer att pressa högt och vinna tillbaka bollen som en enhet.

Ofta missförstås passningsfotboll, löpvillighet och högt presspel vara en del av anfallsfotboll, men i Guardiolas City är det likväl deras defensiva strategi.

Nej, det råder inga tvivel om att man Guardiola fått handplocka spelare till sin försvarslinje. Det har inte varit gratis. Men Citys höstsäsong och defensiva facit än inget annat än sensationellt bra. På de inledande tio matcherna har man gjort 27 mål framåt, och släppt in blott tre mål (!) bakåt. Man har inte noterats för ett baklängesmål sedan den fjärde omgången, och i mötet med Liverpool för ett par veckor visade man en tydlig utveckling från hur det såg ut i våras i Champions League.

Är Chelseas rekordnotering från tidigt 2000-tal då man släppte in 15 mål i riskzonen?

Arsenal-Liverpool - Ramsey ställs mot sin nästa arbetsgivare?

Parterna hade varit i förhandlingar i över ett års tid, och under sensommaren rapporterades det att Aaron Ramseys hade kommit överens med Arsenal om att förlänga med fem år. Men Ivan Gazidis, som hade varit ledande i förhandlingarna, lämnade för Milan och i stället kom Raul Sahnelli och Unai Emery in i bilden.

Duon ansåg att Ramseys höga lönekrav kunde investeras i andra lagdelar och kontraktsförslaget togs tillbaka från klubbens sida.

- Är jag besviken? Det är deras beslut och saker och ting förändras så jag får acceptera beslutet som tagits och koncentrera mig på att göra så bra ifrån mig som möjligt resten av säsongen. Jag sitter på ett kontrakt med Arsenal så självklart stannar jag säsongen ut, sa Ramsey för ett par veckor sedan i en intervju med Guardian.

Tidigare i veckan presenterade brittiska medier samstämmiga uppgifter: Arsenal hade förklarat för Ramsey att han inte längre passade in i deras långsiktiga planer, och kommer med största sannolikhet att lämna som bosman nästa sommar.

Tidigare i somras såg Liverpool ut som en realistisk nästa anhalt för 27-åringen, och i samband med att Arsenal tog tillbaka sitt erbjudande tog ryktena om att Jürgen Klopp var intresserad fart igen. Nu talar brittiska medier om att man ska göra ett seriöst att locka över honom när hans kontrakt löper ut nästa sommar. Det kan tyckas märkligt då man redan besitter en stark mittfältsuppsättning - Jordan Henderson, James Milner, Georginio Wijnaldum, Adam Lallana, Alex Oxlade-Chamberlain, Fabinho och Naby Keita.

På lördag smäller det. Tvåan mot fyran. Emery mot Klopp. Ramsey mot en potentiell framtida arbetsgivare.

Matchen blir ett intressant test för Arsenal, som radat upp segrar mot överkomligt motstånd den senaste månaden. För Liverpools del gäller det att haka på Manchester City i toppen.

Hinner Zaha tillfriskna till mötet med Chelsea?

Att Crystal Palace lyckades övertala Wilfried Zaha att förlänga sitt kontrakt var ett styrkebesked från klubbens sida. I våras var ivorianen tungan på vågen i Palace överlevnadskampanj i Premier League, och årets höstsäsong har varit en enda lång påminnelse att Zaha är både en och två nivåer över lagkamraterna.

I förra veckan säkrade Palace en poäng mot Arsenal, och stor hjälte blev Zaha som provocerade fram en straff i matchens slutskede. Men i sekvensen som föranledde domslutet fick han en smäll mot axeln vilket tvingade honom att stå över veckans ligacupmatch. Det blev förlust mot Middlesbrough, och Roy Hodgson får hoppas att han finns tillgänglig till helgens möte med Chelsea på Stamford Bridge.

Martials revansch - nu mot flygande Bournemouth

Manchester United har en påfrestande säsongsinledning bakom sig. Paul Pogba har ryktats vilja bort från klubben, Ed Woodward verkar närma sig slutsatsen att José Mourinho inte är rätt man för jobbet - och man är redan en bit efter konkurrenterna.

Anthony Martials utvecklingskurva är en av få ljusglimtar.

Den 31 augusti 2015 offentliggjorde Manchester United värvningen av då 19-årige Martial, som blott två år tidigare hade plockats in från Lyons beryktade akademi för motsvarande 50 miljoner kronor. Monacos tiofaldiga prisökning var inget problem, menade United.

Visst visade Martial tendenser att vara en speciell talang. I debutsäsongen stod han för imponerande elva ligamål, men fransmannen har sedan dess haft svårt att leva upp till fansens förväntningar, sett allmänt loj och ointresserad ut och har ofta kritiserats av Mourinho.

I våras valde Mourinho att spela andra spelare i hans position, och under inledningen av årets säsong envisades han länge med Alexis Sanchez.

Sen hände något.

För ett par veckor sedan noterades han för sitt första ligamål för säsongen. Helgen efter stod han för dubbla mål mot Chelsea - och i söndags blev han mathjälte mot Everton.

På lördag står formstarka Bournemouth för motståndet i Premier League. Romelu Lukaku har inte gjort mål på fem matcher, och United förlitar sig på att Martial, som vuxit ut till att bli lagets kanske viktigaste spelare, fortsätter att leverera. Den såg man inte komma.