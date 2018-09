Inför omgång fem i PL: VNL mot oväntat topplag, stormöte på Wembley och skadekris i Everton

Toppmöte på Wembley - Liverpool jagar femte raka

Premier Leagues femte omgång sparkas i gång med Tottenhams möte med Liverpool på Wembley i nordvästra London. Tillställningen har genom åren bjudit på sprakande målfester - och mycket talar för att det även blir så på lördag.

Liverpool har inlett säsongen med fyra raka vinster och Jürgen Klopp ser ut att kunna formera en i stort sett ordinarie startelva. I den avslutande omgången inför landslagsuppehållet trodde man att Leicester skulle kunna pressa Liverpool, men det var inte förrän Alisson Becker stod för en jättebjudning som det blev någon vidare nerv i mötet på King Power Stadium.

Anfallstrion Mané-Firmino-Salah har fortfarande inte kommit upp i samma höga nivå som man genomgående höll under fjolårssäsongen, men känslan är att det bara är en tidsfråga. Intågen av Alisson och Virgil van Dijk har resulterat i att Liverpool numera har ett av ligans bästa försvar.

Det var länge sedan man kunde säga en sådan sak om Liverpool.

Trots nio poäng på de inledande fyra omgångarna är det ett annat läge i Tottenham. Klubben skakas av Hugo Lloris uppmärksammade rattfylla, Dele Allis skada och att Harry Kane fortfarande ser ut att dras med skavanker från den skada han ådrog sig i våras. Man lottades även in i en svår grupp i Champions League, som otvivelaktigen kommer att ta energi och fokus från ligaspelet, och sen verkar den nya arenan försenas ytterligare. Att Son Heung-min är tillbaka från de asiatiska mästerskapen är en positiv - och direkt nödvändig - injektion.

Under fjolårssäsongen såg vi något av ett trendbrott Liverpool och Tottenham emellan. Efter flera år av Liverpool-dominans såg Pochettino äntligen ut att ha hittat ett effektivt sätt att hantera Klopps ihärdiga presspel och blixtsnabba kontringsfotboll. Får vi se en repris av fjolårets 4–1-vinst till Tottenham på Wembley?

Dags att introducera nyförvärven, Arsenal

Pep Guardiola visade med köpet av Ederson att en passningsskicklig målvakt kan vara skillnaden på en vinst och förlust. Jag vet inte hur många gånger under sin debutsäsong som brassen hjälpte Manchester City att dra isär kompakta försvar och tråckla sig ur pressade situationer.

Tidigare i somras identifierade Arsenal att en målvaktsförstärkning var nödvändig. I Bernd Leno sågs Arsenal ha säkrat målvaktsposten en lång tid framöver, och man fick även in en spelare som passar bättre in i Emerys sätt att vilja spela fotboll än Petr Cech. Likaså skrev Uruguays VM-spelare Lucas Torreira på för klubben. Han är tänkt att fylla hålet på det defensiva mittfältet som Gilberto Silva lämnade efter sig för ett drygt decennium sedan.

Trots en begränsad budget lyckades Arsenal få in exakt de spelartyper som saknades under fjolårssäsongen - men med fyra omgångar spelade har varken Leno eller Torreira fått chansen från start. Det kan tyckas märkligt då Cech, som visserligen toppar målvaktsligan över antalet räddningar, gång på gång visat att han inte behärskar spelet med fötterna. I öppningsmatchen mot Manchester City var han sånär på att spela in bollen i eget mål och mot Cardiff var det hans chanspassning som gav Harry Arter ett ypperligt läge att ge hemmalaget ledningen.

Cechs kontrakt med Arsenal löper ut nästa sommar, och gissningsvis är det tänkt att Leno främst ses som en målvakt för de inhemska cuperna och i Europa League. Men frågan är om han inte bör få chansen redan på lördag mot Newcastle? Mot ett kompakt och försvarsinriktat Newcastle kan Lenos känsliga spel med fötterna ge Arsenal en stor fördel i uppbyggnadsspelet.

Samma sak gäller Torreira.

Under säsongsinledningen har Granit Xhaka och Mattéo Guendouzi fått förtroende på det centrala mittfältet. Xhaka har gång på gång, och då främst i landslaget, visat prov på fint passningsspel men bristande defensiv förmåga och disciplin. Guendouzi ser även han ut att brista i det defensiva och främst kunna stoltsera med ett precist och smart passningsspel. Problemet är att du då får två spelartyper med samma spetsegenskaper och brister.

En sådan laguttagning kan fungera om det är så att försvaret är samspelt och vet exakt hur de ska agera, när de ska pressa och i vilka situationer det är bättre att falla tillbaka. Men i en nykomponerad och ack så misstagsbenägen försvarslinje som Arsenal har är det direkt dumdristigt. Mot Cardiff visade Torreira i sitt inhopp att han är precis det som klubben behöver. Hans defensiva fokus innebar att andra spelare kunde koncentrera sig på det som de är bra på och överlåta det defensiva ansvaret till 22-åringen.

På lördag står Newcastle för motståndet på St James Park.

Skadekris i Everton - möjlighet för West Ham att bryta kännbar förlustsvit

Trots en handfull intressanta nyförvärv har Manuel Pellegrini fått en mardrömsstart på sin West Ham-sejour. Det har blivit fyra raka förluster, och senast åkte man på en rejäl smäll i slutminuterna mot Wolves, då Adama Traoré avgjorde på stopptid.

Det har inte funnits mycket att glädja sig åt i östra London, och på söndag väntar en resa upp till Liverpool för ett möte med Everton. Mycket talar för att West Ham får det svårt även då. Att gästa Goodison Park är aldrig en enkel uppgift, men med dagens skadebesked i åtanke är frågan när det senast var mer lämpligt.

Richarlison, som var Evertons absolut bästa spelare under säsongsinledningen, är fortsatt avstängd.

Seamus Coleman, Yerry Mina, James McCarthy, Phil Jagielka, Michael Keane och André Gomes missar alla matchen.

Theo Walcott, Dominic Calvert-Lewin, Idrissa Gueye och Bernard har alla dragits med skador och lär inte vara i bästa slag.

Favoritskapet ligger på Everton och det passar ett hårt pressat West Ham, som otvivelaktigen påverkats av trycket från fansen. Det var tydligt i samband med att supportrarna visade sitt missnöje i våras och att besvikna röster höjts inne på London Stadium under hösten.

Måstematch för VNL och Manchester United på Vicarage Road

Manchester United har fått en tung inledning på säsongen. Den senaste tiden har präglats av kritiska röster mot klubbens agerande under sommaren, stora skadebekymmer, spelare som ryktats vilja bort från klubben - och en Mourinho som ter sig alltmer svår att ha att göra med.

Efter trepoängaren mot Leicester förlorade man mot såväl Brighton på bortaplan som med hela 3–0 mot Tottenham på Old Trafford. Frågan är i vilket skick klubben hade varit i om det inte hade blivit tre poäng mot Burnley. Romelu Lukaku, som blev tvåmålsskytt senast, såg till att Mourinho fick lite andrum under landslagsuppehållet, men frågan är hur det låter vid förlust mot Watford, som inlett säsongen med idel segrar?

Det ska sägas: Watford på Vicarage Road är långt ifrån en enkel uppgift.

Matchen är i viss mån säsongsdefinierande. Å ena sidan kan klubben ha häng på toppen när matchandet blir alltmer intensivt och Champions League drar i gång; å andra sidan kan man, när den femte omgången summeras, vara nio poäng efter det absoluta toppskiktet.

Mourinho ser ut att ge Victor Nilsson Lindelöf fortsatt förtroende från start tillsammans med Chris Smalling.

Matcher i matchen:



Klarar VNL och Smalling av huvudstarke Troy Deeney och djupledslöpande Andre Gray?

Får Uniteds mittfält stopp på Roberto Pereyra och Will Hughes?

Alexis Sanchez mot Daryl Janmaat.

Har Fulham något att säga till om på Eastlands?

Manchester City förlorar i princip aldrig hemma på Etihad Stadium - och mycket talar för att den sviten förlängs när Fulham kommer på besök på lördag.

Det är inte i den här typen av matcher som Fulham ska ta poäng i för att klara sig kvar i Premier League. Raheem Sterling är visserligen osäker till spel och Kevin de Bruyne är långtidsskadad, men Citys imponerande bredd gör att man kan ställa upp med en stark offensiv. Fulhams tränare Slaviša Jokanović var tydlig med att han enbart ser matchen som en möjlighet att överraska och slå ur underläge.

Men vad händer med Leroy Sané?

Tysken petades av Pep Guardiola i förra omgången, och har sedan dess fått sin attityd ifrågasatt av landslagskollegan Toni Kroos. Återfinns Sané, som visade sig vara så avgörande i så många matcher under fjolårssäsongen, i truppen mot Fulham? Det känns som ett perfekt tillfälle att spela in honom i laget igen.

City måste få i gång Sané för att ha en chans att på riktigt kunna utmana på alla fyra fronter.