Ings målskytt efter 930 dagars väntan: "Har bestigit ett berg"

Danny Ings inledde målskyttet i Liverpools 2-2-möte med West Bromwich under lördagen.

Laget firade mer än vanligt, och det kanske inte var så konstigt. Målet var nämligen Ings första på i Premier League på 930 dagar, då hans senaste mål kom i derbyt mot Everton i oktober 2015.

- Det har tagit lång tid. Jag har behövt bestiga ett berg för att hamna i den här positionen. Jag hade dock offrat målet för tre poäng i dag.

Klopp gav anfallaren beröm, men passade också på att visa sin besvikelse mot Ings och laget efter poängtappet.

- Jag är väldigt glad för det, men han skulle ha gjort ett andra mål. Jag vill inte prata om det positiva just nu, ge mig en natts sömn först för att smälta det här.

Worth the wait! 🙌



Danny Ings has scored his first Premier League goal in 930 days, since netting against Everton for Liverpool in October 2015.



Live 👉 https://t.co/zf39CW8dMj#WBALIV pic.twitter.com/5AKstxS4lC