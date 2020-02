Insamling startades till svensk Liverpoolsupporters familj – fick 60 000 kronor på fem timmar

Matthias Taenghs fru Mimmi dog i samband med förlossningen av parets tredje barn. Det fick LFC-podden att vilja samla in pengar till Matthias, stor Liverpoolsupporter, och hans familj. Stödet vällde in - och insamlingen fick 60 000 kronor på fem timmar. - Jag och min familj är helt tagna och berörda över initiativet, säger Matthias till Fotbollskanalen.

Matthias Taengh och hans fru Mimmi väntade förra våren parets tredje barn tillsammans och åkte in till sjukhuset för att förbereda förlossningen. Efter att ha ätit middag kom Matthias tillbaka till rummet som paret hade och då hade Mimmi plötsligt svårt att andas och flera läkare stormade in i rummet. Mimmi hade fått en blodpropp och läkarna tvingades förlösa akut. Barnet klarade sig under omständigheterna bra, men Mimmi blev satt i respirator på grund av hennes kritiska tillstånd. Efter fyra dagar konstaterade läkarna att Mimmi hade så pass allvarliga hjärnskador att hennes liv inte gick att rädda.

Matthias blev ensamstående pappa till tre döttrar, vilket fick LFC-podden (en podcast av svenska supportrar om Liverpool FC) att vilja starta en insamling. Matthias är stor Liverpoolsupporter och när personerna bakom podden fick veta omständigheterna för Matthias familjs situation valde de under fredagskvällen att starta en insamling för Matthias och hans familj.

- Jag och min familj är helt tagna och berörda över initiativet. Det blir overkligt när det är en själv det handlar om. Vi är så oerhört tacksamma och det är precis det här You'll Never Walk Alone handlar om. Oavsett vad så stöttar man varann. Vi har sett att det även från andra lags supporterklubbar har bidragit och vi är så oerhört tacksamma. Från botten av mitt och min familjs hjärtan, stort tack, säger Matthias till Fotbollskanalen.

Robin Bylund, som är en av personerna bakom LFC-podden, berättar för Fotbollskanalen att de fullt ut förstod omfattningen om Matthias situation i onsdags, när hans familj var med i Sofias Änglar på Kanal 5. Då kände de att de kanske skulle ha möjlighet att hjälpa till med något.

- Liverpoolfamiljen har tidigare samlats för liknande ändamål (för ett par år sedan samlades pengar ihop för att Sigge, 7, skulle kunna åka till Liverpool). Då flera av oss dessutom själva är småbarnsföräldrar träffade denna historia rakt i hjärtat och vi kunde bara föreställa oss vilket helvete Matthias varit igenom. Så om vi då kunde samla en liten peng för att i alla fall ge en liten flykt i vardagen så hade det varit fantastiskt, säger han.

Insamlingen var tänk att kunna räcka till en resa till Anfield och pengar till döttrarna. På fem timmar hade insamlingen fått ihop 60 000 kronor.

- Vi hade aldrig kunnat föreställa oss att det skulle bli så stort som det blev. Målet var kanske 20 000 under hela februari. Nu blev det över 60 000 på en halv dag. Men det visar dels hur igenkännande detta var och vilken total mardröm det är Matthias går och har gått igenom, säger Robin Bylund.

- Samtidigt kunde vi aldrig tänka oss hur det skulle spridas och hur supportrar från alla lag i både Sverige och internationellt hörde av sig och ville hjälpa. Fotbollen må stå för antagonism och rivalitet på plan och läktare, men utanför finns det få samhällskrafter som förenar på samma sätt. Det är gårdagen ännu ett kvitto på. Nu kommer vi kunna genomföra en resa för Matthias, vi kommer kunna ge honom och döttrarna någon häftig upplevelse, lite supporterprylar och vi kommer att kunna donera en del pengar vidare också till en fond som Matthias själv kommer att välja. Så vi fortsätter även att hjälpa i flera led.

Insamlingen startade fredag eftermiddag men redan på kvällen fick personerna bakom LFC-podden pausa den samma. Det hade strömmat in mer pengar än vad de kunde administrera och Matthias är tacksam för både pengarna och stöttningen han har fått från alla som engagerat sig.

- Budskapet You'll Never Walk Alone har aldrig betytt så mycket som det gör nu för mig. Jag känner att i allt kaos som har varit så har jag alltid haft stöd från min familj, mina vänner och nu Liverpoolfamiljen. Men det ska nämnas också att det är många runt om i landet som hör av sig och vill visa stöd och kärlek och det är något som berör mig otroligt mycket, säger Matthias.

- Det är helt fantastiskt hur underbara människor det finns där ute. Att folk vill vara med och bidra för att man ska få komma till underbara Anfield igen är sjukt tacksamt.

Matthias har varit på Anfield tidigare och menar att det är få arenor som slår Liverpools hemmaarena i atmosfär och inramning. Han har inga speciella förväntningar med det kommande besöket, förutom att det ska bli underbart att komma till Liverpool igen. Det är inte bestämt vem som åker med Matthias än, men valet kan troligtvis bli en av hans bröder som även de håller på Liverpool.

- Jag har varit på Anfield tidigare och det är få arenor som slår den atmosfären och den inramningen som Anfield och Liverpool familjen bjuder på när den är som bäst. Jag har egentligen inga större förväntningar, ska bara bli underbart att få komma till Anfield igen, säger Matthias.

Vad betyder fotbollen för dig med tanke på det du och din familj går igenom?

- Fotbollen i sig hjälper mig otroligt mycket genom att ha annat att tänka på än hela situationen. Bara cirka två månader efter Mimmis bortgång vinner mitt älskade Liverpool Champions League, så i det läget befinner jag mig i himmelen och i helvetet på samma gång. Fotbollen kommer aldrig kunna ersätta det Mimmi var för mig men den hjälper mig absolut i min sorg och vardag. Jag kan få tankarna på något helt annat under minst 90 minuter.

Pengarna som samlats in räcker som sagt inte bara till en resa till Anfield, pengar till familjen och andra saker, utan Matthias kommer också att skänka en del av pengarna till välgörenhet. Valet av vilken var självklart.

- I och med att Mimmis dog av vad som visade sig vara en propp i lungan är det ingen tvekan på att en del av pengarna ska gå till Hjärt-lungfonden. Ingen, absolut ingen ska behöva uppleva det jag, min familj och Mimmis familj varit med om. Jag vill också passa på att uppmana folk att vara med och bidra till all forskning. Det man inte tror ska hända en själv händer helt plötsligt. En kan inte göra allt men alla kan göra något, säger Matthias.