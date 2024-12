Ipswich bekräftar: Medicinsk nödsituation - mitt under matchen

Premier League-nykomlingen Ipswich åkte under söndagen på en tung torsk, då laget tappade 1-0 till 1-2 mot Bournemouth hemma under matchens sista minuter. Först kom kvitteringen i 87:e minuten och sedan segermålet i femte övertidsminuten. Därmed blev det också ett jobbigt inhopp för svensken Jens Cajuste, som kom in på övertid.

Efter matchens slut delar Ipswich med sig av en tråkig nyhet.

Ipswich meddelar att det inträffade "en medicinsk nödsituation" i en hytt, där direktörer brukar sitta, under andra halvan av matchen. Tidigare spelaren Simon Milton blev sjuk och förd till sjukhus. Just nu är han dock vid gott mod och ska bege sig hem för att vila.

Annons

Portman Road-klubben är på 18:e-plats med nio poäng efter 15 omgångar i ligan.