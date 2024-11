Ipswich-ikonen Trevor Whymark är död.

Under 1970-talet skördade engelsmannen Trevor Whymark stora framgångar i framförallt Ipswich, då han stod för 104 mål på 335 matcher i englands högstaliga.

Förutom Ipswich spelade han i klubbar som Grimsby Town, Southend United, Colchester United och Peterborough United.

Forwarden gjorde även en landskamp med England.

På fredagen meddelar Ipswich att Whymark har gått ur tiden, 74 år gammal. Den före detta fotbollsspelaren dog efter en lång tids kamp mot Alzheimers.

"Vila i frid, Trevor", skriver Ipswich på X.

The Club is saddened to report the passing of Town legend Trevor Whymark at the age of 74.