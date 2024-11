Ipswich vd: Ed Sheeran hoppade in som spelarrekryterare

Ipswich Town är tillbaka i den engelska fotbollens finrum för första gången på 22 år.

Under sommaren arbetade klubben febrilt för att få in förstärkningar inför återkomsten i Premier League. Då hoppade artisten tillika delägaren Ed Sheeran in och hjälpte till med spelarrekryteringen.

- I somras försökte vi övertala en viss spelare till att komma hit och insåg snabbt att han var ett Ed Sheeran-fan, säger Ipswich vd Mark Ashton på ett event i Miami enligt AP.

Han fortsätter;

- Ed hoppade på ett Zoom-samtal med spelaren i fråga, precis innan han klev upp på scenen med Taylor Swift. Förhoppningsvis var det nyckeln till att övertyga spelaren.

Ashton vill enligt AP inte avslöja vilken spelare som Sheerans övertalningskampanj berörde men gav en ledtråd.

- Han har säkerligen gjort en del mål, säger Ashton.

Nyhetsbyråns egna grävknäck kunde visa hur Ipswich värvade anfallaren Sammie Szmodic dagen efter Sheerans uppträdande ihop med Taylor Swift på Wembley i somras.

Värvningen har visat sig vara väl värd Sheerans engagemang. Szmodic blev matchvinnare med en cykelspark när Ipswich besegrade Tottenham i den sista matchen innan landslagsuppehållet.

Ipswich nästa match i Premier League är mot Manchester United på söndag. Nykomlingen befinner sig för närvarande på 17:e plats i den engelska ligatabellen.