Isak: "Jag har sms:at en del med Alan Shearer"

Det råder Alexander Isak-feber i Newcastle efter succédebuten med ett mål mot Liverpool.

Den svenske anfallaren kanske också kan få en del goda råd från sina nya sms-vän i jakten på nya fullträffar. För i en intervju med Newcastles Youtube-kanal avslöjar Isak att han haft kontakt med Alan Shearer, som gjort flest mål, 260 till antalet, i Premier League genom tiderna.

- Han är en legendar här (i Newcastle) och i Premier League. Jag har sms:at en del med honom. Jag hoppas vi får chansen att snacka med varandra också, säger Isak i intervjun.

Under sin korta sejour i klubben har Isak redan fått en ramsa. Den lyder enligt följande:

"Gimme, gimme, gimme a striker from Sweden. He wears number 14 and plays in attack. Gimme. Gumme, gimme a striker from Sweden. He’s name is Alexander and he’s surname is Isak."

Alexander Isak tar det med ro.

- Det är ren bra låttext. Trevligt, säger Isak om ramsan.

Newcastle spelar härnäst på lördagen och då ställs laget mot Crystal Palace på hemmaplan.