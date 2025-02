Isak kopplas ihop med Barça: "Behöver större än Arsenal"

Alexander Isak fortsätter att göra mål för Newcastle och fortsätter att vara ryktenas man på transfermarknaden.

Barcelona är ett av lagen som kopplats ihop med den svenske stjärnforwarden. Och El Chiringuito-journalisten José Álvarez slår på stora trumman.

Barcelona har gjort Isak till måltavla nummer ett i sommar, enligt Álvarez. Barça ska ha sonderat terrängen och fått positiva signaler. Prislappen 75 miljoner euro nämns, vilket Tranfsermarkt har, men rimligen bara är hälften av vad Newcastle skulle vilja ha.

Arsenal är ett annat lag som uppgetts visa intresse för Isak. Evening Standard följer upp snacket om svensken och framtiden.

Nyligen menade The Athletics David Ornstein att tåget gått för Arsenal, och pekade bland annat på prislappen. I podden The Overlap pekar Manchester United-ikonen Paul Scholes på klubbadressen - och tycker att Arsenal är en för liten klubb för Isak att flytta till.

- Alla älskar honom (Isak), men jag ser ingen möjlighet för honom att hamna i Arsenal, han behöver större och bättre. Vi snackar Real Madrid. Liverpool behöver en anfallare. Arsenal kan vara ett alternativ men jag tror det är en bit ner på listan, säger Scholes.

