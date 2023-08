Isak tippas utmana om guldskon i PL: "Kommer göra en hel del mål"

Alexander Isak hade en skadedrabbad första säsong i Premier League men det blev tvåsiffrigt antal mål för svensken, närmare bestämt tio fullträffar på 22 matcher.

Den tidigare Aston Villa- och Liverpoolspelaren, Dean Saunders tror nu svensken är redo för att utmana Harry Kane, Mohamed Salah och Erling Haaland.

- Jag tror att de (Newcastle) kommer göra det riktigt bra och jag tror att Isak kommer göra en hel del mål, han är en 'outsider' till att vinna skytteligan, säger den förre landslagsanfallaren i TalkSport.

Vidare hyllar Saunders Eddie Howes arbete i Newcastle och tror att klubben är redo för nästa steg efter att ha slutat fyra förra säsongen.

- Eddie Howe väntar bara på att få fortsätta bygga och bygga och bygga. Jag tror att han vet vad han gör, säger Saunders.

Newcastle spelar kommande säsong i Champions League och man inleder PL-säsongen hemma mot Aston Villa.

