Islossning från Chelsea säkrade tre poäng mot Burnley

Under lördagen reste Chelsea norrut för att gästa Burnley på Turf Moor i Premier League. Londonlaget kom från en 3-2-seger mot Luton Town i FA-cupen senast och hade inte spelat någon Premier League-match sedan 19 februari. Burnley, i sin tur, kom till matchen från en 0-2-förlust mot Leicester City.

I matchinledningen var det mycket Chelsea. Lagets främsta målchans kom från högerbacken Reece James, som mötte upp ett inspel från västerkaten och fick till ett bra avslut på mål. Men Nick Pope i Burnley-målet var vaken och avvärjde avslutet.

Bara minuten senare var det i stället Burnley som var nära på att ta ledningen. Wout Weghorst kom till avslut framför ett tämligen öppet mål, men i sista stund hann en Chelsea-försvarare emellan och blockerade skottet.

Men det var mållöst fram tills inledningen av den andra halvleken - därefter fick Chelsea en ketchupeffekt med målskyttet.

Efter att ha vridit och vändit bort Burnley-försvararna satte Reece James 1-0 med ett välplacerat avslut i den 47:e minuten.

Fem minuter senare utökade Kai Havertz till 2-0 från nära håll på ett inlägg från Christian Pulisic, och ytterligare två minuter senare hade Havertz gjort 3-0 på framspelning av James.

Pulisic fastställde sedan slutresultatet 4-0 i den 69:e minuten när han plockade upp returen på ett blockerat Chelsea-skott och dundrat in Chelseas fjärde mål i nättaket.

I och med lördagens seger fortsätter Chelsea att koppla greppet om tredjeplatsen i Premier League. Nu är laget sex poäng framför Manchester United på fjärdeplats, med en match mindre spelad än United dessutom. Det är dock fortfarande en bra bit upp till Liverpool på andraplats då Merseysidelaget ligger sju poäng framför Chelsea med en match mindre spelad.

Burnley, i sin tur, ligger numera på nedflyttningsplats - en poäng upp till Everton på säker mark. Men Frank Lampards lag har två matcher mindre spelat än Burnley.

Tvåmålsskytten Kai Havertz är mycket nöjd med lagets insats:

- Vi är väldigt nöjda. Det här var ett bra resultat för oss. Vi behövde målen och den hållna nollan. Det var svårt, speciellt i första halvlek. Men vi gjorde ett tidigt mål i den andra halvleken som var viktigt, säger Havertz till BBC Sports.

- Självförtroende finns. Jag tycker det var lite svårt att komma tillbaka från förlusten i cupfinalen mot Liverpool, men vi visade fin karaktär mot Luton i FA-cupen.

Men bortsett från matchen i sig, så skapades det dessutom rubriker för en uppmärksammad händelse i inledningen av matchen.

När arenan organiserade en minuts applåder i solidaritet med Ukraina, som invarderades av Ryssland för en vecka sedan avbröt flera Chelsea-supportrar genom att skandera "Roman Abramovitj, Roman Abramovitj" i support till sin ryske ägare, som i veckan gick ut med att han tänker sälja klubben. Något som skapade missnöje på Turf Moor.

Men det var inte bara hos supportrarna på Turf Moor som ett missnöje fanns. Utan även hos Chelsea-tränaren Thomas Tuchel, som kritiserade beteendet efter matchen.

- Det här var inte rätt tillfälle att göra detta. Om vi ska visa solidaritet (till Ukraina) ska vi göra det tillsammans. Vi går ner på knä tillsammans. Om en viktig person från vår eller en annan klubb tyvärr går ur tiden så visar vi respekt tillsammans genom en tyst minut, säger Tuchel enligt Daily Mail och fortsätter:

- Det här är inte rätt ögonblick att framföra andra meddelanden. Det är ett ögonblick där vi ska visa respekt. Vi vill göra det och som klubb så behöver vi att våra supportrar står bakom det och applåderar med oss.

Tuchel avslutar sedan med att skicka ett meddelande till Ukraina.

- Vi gör detta för Ukraina. De har våra tankar och support, och vi borde stå tillsammans bakom det (meddelandet).

Abramovitj tog över Chelsea 2003 och har översett klubbens framgångsrika period mellan 2003 och i dag. I veckan bekräftade han dock, som tidigare nämnts, att han håller på att sälja klubben och satsar på att göra det innan 15 mars.

Startelvor:

Burnley: Pope - Roberts, Tarkowski, Collins, Taylor - Lennon, Westwood, Brownhill, McNeil - Weghorst, Rodriguez.

Chelsea: Mendy - Chalobah, Thiago Silva, Rudiger - James, Kanté, Jorginho, Saul - Mount, Pulisic - Havertz.

