Jakten på Romeo Beckham - nobbade intervju

Brentford B är med i Atlantic cup och har bland annat spelat mot AIK och Halmstad. I laget finns Romeo Beckham, son till den förre världsstjärnan David Beckham.

Fotbollskanalen har varit på Brentford B:s samtliga tre matcher i Algarve och försökt få en intervju med 20-åringen - men utan framgång.

Förra torsdagen, för åtta dagar sedan, efter 0-1-förlusten mot Ulsan Hyundai, frågade Fotbollskanalen Brentfords ledare om det gick att prata med Beckham - men då blev svaret nej med motivering att han inte hade spelat och att det därför var andra som gjorde media just den dagen.

Så efter måndagens match mot AIK, som Brentford B vann efter straffar, var det dags för ett nytt försök.

ANNONS

Då hoppade 20-åringen in med en kvart kvar och slog ett fint högerinlägg som Alex Gilbert nickade in i mål i den 93:e minuten, vilket gjorde att matchen gick till straffar. Innan det hade han gått hårt in i en duell med Jimmy Durmaz, som låg kvar en stund och hade ont. Och kort efter gav Omar Faraj igen och skickade ner Beckham i backen - och efter sa AIK-anfallaren att det var en hämnd och att han hoppades att det gjorde ont.

Och i straffsparksläggningen gjorde Romeo Beckham mål.

Så efter ett mål, en assist och några tuffa dueller mot AIK så väntade både Fotbollskanalen och Aftonbladet på Beckham - men den här gången dök han inte upp, utan var den enda spelaren från båda lagen som inte gick ut från arenan samma väg som alla andra.

Tredje gången gillt?

Efter torsdagens 1-0-seger mot Halmstad var det sista försöket att få en intervju med Romeo Beckham i Algarve.

ANNONS

Även i den här matchen började han på bänken och hoppade in i den andra halvleken, och den här gången fick han ännu mer speltid.



Beckham gjorde några bra saker, bland annat en vass spelvändning med en lång boll från höger ut till vänsteryttern som fick ett bra läge - men hade gjorde också några mindre bra saker, bland annat blev han av med bollen några gånger.

Efter slutsignalen frågade Fotbollskanalen en av ledarna om det var möjligt att få prata med Beckham - men den här gången var svaret:

- Nej, Romeo behöver fokusera på sin fotboll. Men du kan få prata med vilken annan spelare du vill i vårt lag, sa ledaren.

Varför gör han inte media?

- Informationen vi ger är att han behöver fokusera på fotbollen.

Gör han inte intervjuer på grund av vilka som är hans föräldrar?

- Ja, så kan man säga att det är.

ANNONS

Den här gången kom Beckham ut ur omklädningsrummet och gick samma väg som sina lagkamrater. Men innan han passerade Fotbollskanalen blev han stoppad av en ledare som viskade något till honom. Sedan blev 20-åringen eskorterad ut av ledaren.

I förbifarten frågade Fotbollskanalen om han kunde svara på några frågor om matchen mot Halmstad - men Beckham gick bara förbi utan att svara.

Efter att han sett Romeo Beckham hoppa in mot AIK och Halmstad så har det gått att se att han har en fin högerfot och bra spelförståelse, och att han inte är så stark i kroppen.

För att få någon röst om Beckham - eftersom han själv inte vill prata om hur han ser på sin framtid, vad han tyckte om AIK och Halmstad, och om han kanske har någon relation till Pontus Jansson, som är i samma klubb - så frågade vi lagkamraten Isaac Holland, som gjorde matchens enda mål mot Halmstad.

ANNONS

- Det var en tuff och jämn match. Jag är glad att jag gjorde det avgörande målet, sa Holland, samtidigt som en ledare från Brentford stod och bandade intervjun.

Nu har ni spelat mot Halmstad och AIK - vad tycker du om de svenska lagen?

- De är bra. Väldigt bra spelare. Det är tufft att spela mot de svenska lagen. Så det har varit en bra utmaning.

Vad tycker du om Romeo Beckham som spelare?

- Han är en bra spelare och en bra människa, vi behandlar honom som vilken annan spelare som helst. Men han är bra.

Tror du att han kan lyckas som fotbollsspelare?

- Han har samma chans som alla andra. Jag kan inte säga ja eller nej.

Varför vill han inte göra media?

- Haha, jag vet inte. Det är inte jag som ska svara på det.

20-årige Romeo Beckham började 2014, när han var 12 år, i Arsenals akademi, men lämnade efter bara ett år. Då slutade han med fotboll och började med tennis. Han spelade inte fotboll på flera år fotbollen, men började som 19-åring i Fort Lauderdale CF, som nu har ändrat namn till Inter Miami CF II och som är reservlag till Inter Miami och som pappa David är delägare i. Den gångna säsongen gjorde han två mål och tio assist för reservlaget i MLS Next Pro, som är den tredje högsta ligan.

ANNONS

I januari 2023 lånades han ut till Brentford B över resten av säsongen.

- Han är en väldigt bra spelare. Givetvis har han ett namn som är känt över hela världen. Men han är en intressant spelare. Vi hoppas givetvis att han kan ta sig till förstalaget, sa A-lagstränaren Thomas Frank, enligt Sky Sports.

B-lagstränaren Neil MacFarlane:

- Vi är väldigt nöjda med Romeo sedan han anslöt till oss. Han är teknisk och en väldigt bra avslutare. Han har förmågan att spela på flera positioner, vilket är glädjande.