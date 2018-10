Jansson anmäls av FA efter ordvalen i tv - "Tyckte inte det var någon big deal"

Pontus Jansson nickade in kvitteringsmålet som gjorde att Leeds möte med Brentford slutade 1-1. Men efter slutsignalen var svensken irriterad och i en intervju med Sky Sports visade han besvikelse mot domaren Jeremy Simpson för straffen som Brentford fick.

- Det känns skit, sa Jansson i intervjun.

- Vårda ditt språk, tack, svarade reportern.

Jansson igen:

- Jag bryr mig inte. Det var ett rån från domaren. Det var dåligt.

Efter matchen bad Jansson om ursäkt.

”Det här laget har gjort att jag inser hur mycket en riktig lagkamrat betyder. Jag älskar er, och målet tillägnar jag er alla! Nu ska jag hem till min fru och min lilla prinsessa. Och ursäkta för mitt dåliga ordval i tv efter matchen. Det var mycket att ta in och jag kunde inte kontrollera mig”, skrev mittbacken på Twitter.

På måndagens presskonferens på Friends Arena berättade Pontus Jansson om intervjun och att han sedan bad om ursäkt.

- Jag var väl nästan tvingad att be om ursäkt för att inte bli avstängd, säger han.

- Klart man ska föregå med gott exempel och vara ett föredöme, men jag tyckte inte att det jag sa var en big deal heller om vi ska vara ärliga. Det är mycket känslor, jag är en spelare som spelar med mycket känslor och då kan såna saker hända ibland.

- Jag tror inte att någonting har hänt och jag tror inte att något kommer att hända heller.

Kort efter presskonferensen kom besked från FA att man utreder Jansson. På Twitter skriver man att Janssons kommentarer anklagas för att ha varit "aggresiva och/eller olämpliga och/eller förolämpande och/eller satt spelet i dålig dager".

Jansson har till och med onsdag kväll på sig att svara på anmälan.

Efter den omtalade intervjun med Sky Sports var Jansson tvungen att lugna ner sina känslor. Då gick han till Leeds klack, bakom ena målet, tog av sig matchtröjan och gav den till ett barn och ställde sedan upp på selfies.

- Det är en naturlighet för mig. Jag har själv varit ett barn som har stått i en klack och velat ha spelares tröjor, men jag har aldrig fått det själv, säger han till Fotbollskanalen.

- Det är en enkel grej, men det kan betyda hela världen för de här personerna som man gör så för. Att jag får betala för tröjan själv spelar ingen roll. Men jag var arg på andra saker och fick gå ut och lugna mig. Det är en självklarhet för mig att bidra med sådana saker och jag har alltid gjort det.

När Fotbollskanalen når landslagets presschef Staffan Stjernholm har man inte tagit del av FA:s besked.

- Nej, det har vi inte. Och det är väl inte något som egentligen rör oss. Pontus har gjort presskonferensen i dag och det får räcka med det han sagt där. Det är en klubbfråga egentligen. Sedan får ni fråga Pontus om det efter matchen i morgon, säger han.

Leeds United’s Pontus Jansson has been charged following the game against Brentford on 06/10/18. It is alleged his comments in a post-match interview were abusive and/or insulting and/or improper and/or brought the game into disrepute. He has until 6pm on 17/10/18 to respond. pic.twitter.com/ndcz3ce7RO