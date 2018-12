Jansson bjöd på läcker fint - men: "Snälla visa inte det här för Bielsa..."

Pontus Jansson är mest känd för sitt stabila försvarsspel, men i 3-2-segern mot Blackburn visade den svenske mittbacken även prov på en läcker fint. Leeds har på sitt Twitterkonto lagt ut ett klipp där Jansson snurrar upp två framrusande Blackburnspelare, och klubben jämför hans kvalitet med den gamle storspelaren Johan Cruijff. Men trots den smickrande jämförelsen vill inte Jansson att finten kommer till Leeds-tränaren Marcelo Bielsas kännedom.

”Snälla visa inte det här för Bielsa, då kommer måste jag springa i två timmar i morgon”, skrivet mittbacken på sitt Twitter-konto.

Marcelo Bielsa är känd för att ha en hårdför ledarstil.

Leeds ställs härnäst mot Hull City.

Please don’t show this to Bielsa or I have to run for two hours tomorrow 🤦‍♂️