Jansson ensam kvar på planen efter play off-förlusten

Leeds Uniteds svenske landslagsback Pontus Jansson missade första play off-semifinalen mot Derby med anledning av problem med en fot och satt under onsdagskvällen på bänken i 90 minuter när Leeds föll med 4-2 i returen och därmed får spela kvar i den engelska andradivisionen Championship nästa säsong.

Efter matchens slut kablades bilder på svensken ut i sociala medier och blev virala. Jansson satt ensam kvar i ett hörn på planen och såg besviken ut, samtidigt som stora delar av läktarna var tomma och hans lagkamrater inte längre var kvar ute på planen.

Leeds-tränaren Marcelo Bielsa hamnade däremot i störst fokus efter förlusten, då han sedan tidigare är känd för att lämna klubbar abrupt, men nu i stället hintade om en fortsättning i den engelska klubben.

- Det är, som du förstår, inte lämpligt att prata om det nu. Jag kommer att lyssna om klubben ger mig ett förslag, sa han enligt Yorkshire Evening Post.

Bielsa, var trots förlusten, relativt positiv.

- Det spelarna lade ner under den här säsongen kommer att vara värdefullt över tid. Fakta är att vi inte kunde uppnå målet, vilket gör att vi lämnar med besvikelse, men det går att ha ett annat perspektiv på det, sa han och fortsatte:

- Jag har redan sagt att det är svårt att se de här spelarna på samma nivå en annan säsong. Vi hade så många svårigheter, men vi hade förutsättningar för att bli etta eller tvåa i ligan och vara bäst i play off-matcherna.

Leeds säsong är, i och med den här förlusten, över.

