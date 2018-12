Jansson hyllas efter femte raka - får högt betyg: "Dem äter han till frukost"

Leeds toppar den engelska andraligan med sina 45 inspelade poäng efter 22 omgångar. Under lördagen tog laget en ny trepoängare, den här gången borta mot Bolton och som vanligt spelade landslagsförsvararen Pontus Jansson från start i backlinjen.

I lokaltidningen Yorkshire Evening Post får Jansson nu åtta av tio i betyg, vilket tillsammans med Pablo Hernandez och Patrick Bamford är högst av de som spelade.

”Hans typ av dag och Bolton gav honom mycket att göra med konstanta långbollar in mot Uniteds straffområde. Dem (långbollarna) äter han till frukost”, skriver tidningen i sitt omdöme.

Bortsett från inledningen av säsongen, då han inte fick spela på grund av att ha anslutit senare efter VM, och lite skadebekymmer, så har Jansson varit given i Marcelo Bielsas mittförsvar. Jansson står noterad för 16 ligamatcher och ett mål så här långt.

Segern mot Bolton var lagets femte raka.

Remember one thing, this Leeds United isn’t about one, two or three important players. We are a squad and we will never stop no matter what happens. Game by game and what ever happens, we are ready for every challenge! 🚀🚀 pic.twitter.com/fMJ55Jt7ci