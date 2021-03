Jansson nära comeback: "Medicinskt finns det inget problem"

Under hösten hade Brentfords Pontus Jansson problem med en fotled. Det visade sig vara så pass allvarligt att han tvingades till operation, vilket gjorde att han varit borta sedan årsskiftet.

Nu kommer Championship-klubben med ett glädjebesked. Försvararen närmar sig en comeback.

"Pontus Jansson är väldigt nära, medicinskt finns det inget problem med honom. Nu handlar det om att få upp tempot. Det är en bedömning från dag till dag, men han kommer mycket närmare.", skriver de via Twitter.

Janne Andersson jublar säkerligen över beskedet då Brentford-försvararen vanligtvis är given i den svenska landslagstruppen.

Sverige samlas nästa vecka för VM-kval. De ställs mot Georgien (25 mars) och Kosovo (28 mars). Dessutom kommer de möta Estland i en träningsmatch på Friends arena den 31 mars.

"Everyone from the last squad will be available"



