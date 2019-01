Jansson nominerad till månadens spelare - lyfter lagkamraten: "Ni vet vad ni ska göra..."

Leeds toppar alltjämt Championship, trots två raka förluster. I december tog laget fem raka segrar, innan man avslutade året med en 2-0-förlust mot Hull. Efter den fina månaden så är två Leeds-spelare med bland de nominerade till Spelarföreningens månadens spelare i ligan, som röstas fram av fansen.

Pontus Jansson är en av kandidaterna, och spanjoren Pablo Hernandez en annan. På Twitter uppmärksammade Leeds att duon var nominerade, och uppmanade klubbens supportrar att rösta med texten "ni vet vad ni ska göra".

Då svarade Jansson med att lyfta sin lagkamrat.

"Ni vet vad ni ska göra, rösta på Pablito", skrev den svenske mittbacken.

Övriga nominerade till månadens spelare är Aston Villas Tammy Abraham, Hulls Jarrod Bowen samt Norwich-duon Teemu Pukki och Marco Stiepermann.

You know what to do, vote for Pablito ❤️