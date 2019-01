Jansson prisas - månadens spelare i Championship

Leeds, med landslagsbacken Pontus Jansson i laget, imponerade i december med fem segrar i ligan och toppar, trots två raka förluster, ännu Championship. Jansson spelade från start i samtliga matcher i december månad och blev nyligen nominerad till utmärkelsen som månadens spelare i månaden i den engelska andraligan.

I dag meddelade Leeds att Jansson fick utmärkelsen. Svensken vann Spelarföreningens pris, som röstas fram av fansen, bland annat före lagkamraten Pablo Hernandez.

Jansson är den här säsongen noterad för totalt 22 framträdanden i alla turneringar och ställs härnäst med Leeds på fredag mot Derby County hemma i Championship.

👏 | #LUFC fans do it again! Thanks to your votes Pontus Jansson has been named the @PFA Fans’ Player of the Month for December! pic.twitter.com/JkKUXBkoCH