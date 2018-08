Jansson ryggskadad - missar mötet med Potters Swansea

Efter ha anlänt senare än sina lagkamrater, på grund av VM-spel, till Leeds träningar har mittbacken Pontus Jansson fått stå åt sidan under de första matcherna i ligaspelet. Mot Stoke och Derby blev det hela matchen på bänken och mot Rotherham senast hoppade svensken in under slutminuterna. Den enda 90-minutersmatchen Jansson gjort den här säsongen var segern mot Bolton i ligacupen för en vecka sedan.

Och till lagets nästkommande möte, morgondagens match mot Graham Potters Swansea, kommer svensken inte till start, rapporterar Yorkshire Evening Post. Jansson fick problem med ryggen under söndagens träning.

- Vi får se om han kan spela nästa match, säger tränaren Marcelo Bielsa på en presskonferens, enligt tidningen.

På presskonferens passade Bielsa, som fått en flygande start med Leeds och inkasserat tre raka segrar, även på att hylla den tidigare Östersunds-tränaren Graham Potter.

- Jag vet att det är en engelsk tränare som har haft framgång inom fotbollen i norr. Han har nya idéer, jag vet att han är ung och jag vet att han är omtyckt inom engelsk fotboll. Han är en modern tränare.