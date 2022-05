Janssons pik till Everton-fansen: "Ni kunde väl i alla fall klara av mer än tio sekunder"

Brentford vände två gånger om mot Everton på söndagen och vann till slut med 3-2 på Goodison Park. Natten till matchdagen ska Everton-fans försökt störa Brentford-spelarna genom att skjuta fyrverkerier utanför spelarnas hotell.

Efter matchen pikar lagkaptenen Pontus Jansson Everton-fansen, efter att ha fångat upp en Tweet som skröt om fyrverkerierna.

"Ni kunde väl i alla fall klara av att göra det mer än tio sekunder!", skriver svensken på Twitter följt av två skrattemojis.

You could at least do it more than 10 seconds! 😂😂 https://t.co/FLnrzRgVGj