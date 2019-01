Jättekross av City - vann med 9-0 (!) i cupsemifinalen

League one-laget Burton Albion (engelska tredjedivisionen) har stått för en bedrift som tagit sig till semifinal i ligacupen. Laget har bland annat skickat ut Premier League-klubben Burnley på vägen fram – men mot Manchester City på onsdagskvällen hade man inte en chans.

Hemmalaget ställde upp med ett namnkunnigt lag med spelare som Gabriel Jesus, Riyad Mahrez, Leroy Sané, Ilkay Gündogan och Kevin De Bruyne i elvan – vilket syntes.

Fem olika målskyttar ordnade en förkrossande 9-0-seger och uppförsbacken är utan att överdriva monumental för Burton till returen. Redan i paus hade City gått upp till 4-0 och i den andra halvleken fortsatte man att gasa.

Brasseanfallaren Gabriel Jesus blev stor segerorganisatör då han satte fyra av målen för hemmalagets del.

Returen spelas onsdagen den 23 januari.

I den andra semifinalen vann Tottenham det första mötet med Chelsea med 1-0.

I Manchester Citys senaste match, mot Rotherham i FA-cupen vann laget med 7-0. Klubben är därmed det första engelska laget att göra minst sju mål i två raka matcher sedan 1967.

