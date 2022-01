Jätteskräll i England - Eidevalls Arsenal föll mot jumbon

Birmingham hade inte vunnit en enda match i säsongens Women's Super League inför söndagens hemmamatch mot Arsenal. Londonklubben, som tränas av svenske Jonas Eidevall, hade i sin tur inte förlorat en enda ligamatch den här säsongen. Båda sakerna skulle det dock bli ändring på.

Hemmalaget chockstartade och tog ledningen redan efter tre minuters spel. Lucy Quinn slog en genomskärare fram till Libby Smith som gjorde 1-0. Grekiskan Veatriki Sarri fyllde på till 2-0 före paus, vilket också blev slutresultatet.

Arsenal åkte därmed på sin första ligaförlust sedan 10 februari 2021, medan Birmingham tog sin första ligaseger sedan 14 november 2020 (vilket är hela 421 dagar sedan). Trots nederlaget toppar Arsenal alltjämt ligan före Londonrivalerna Chelsea och Tottenham.

