Jättetavla fällde Arsenal - ny tung förlust mot Everton

Arsenal tog under fredagen emot Everton hemma på Emirates Stadium i Premier League. Det var London-lagets första match sedan uppståndelsen kring Super League, som klubben först var en del av men sedan drog sig ur. Inför matchen protesterade tusentals Arsenal-supportrar utanför arenan med budskapet att ägaren Stan Kroenke borde sälja klubben, samtidigt som svenske Spotify-grundaren Daniel Ek öppnade för att köpa storklubben.

När matchen väl kom igång fortsatte bollen att inte rulla Arsenals väg.

Efter en mållös första halvlek jublade hemmalaget, i den 52:a minuten, för straff, men blev sedan nekat det efter VAR-granskning. Några sekunder innan Dani Ceballos blev fälld i straffområdet, så var Nicolas Pepe i knapp offside-position i uppbyggnaden av anfallet, vilket gjorde att hemmalaget inte fick chansen att ta ledningen från elva meter.

Arsenal hade därefter mycket boll och fortsatte att trycka på för ett ledningsmål, men släppte i stället in ett mål i slutskedet av matchen, då den tyske målvakten Bernd Leno stod för en jättetavla. Richarlison satte in ett inspel mot mål, som Leno sedan fumlade in i nät, vilket i slutändan blev avgörande för matchens utgång och Arsenal förlorade med 1-0.

- Det är smärtsamt. Vi skapade chanser och de gjorde ett mål på sin chans. Vi får glömma det här och inte göra fler misstag. Det har kostat oss många matcher, säger Thomas Partey till Sky Sports och fortsätter:

- Det är en del av fotbollen, självmålet har ägt rum. Vi måste förbereda oss för att vinna nästa match. Vi vill vinna alla matcher.

Arsenal har nu förlorat sju ligamatcher på hemmaplan den här säsongen, vilket är klubbens sämsta facit sedan säsongen 1992/1993, då laget också förlorade sju hemmamatcher i ligaspelet. Everton bärgade i sin tur klubbens första bortaseger mot Arsenal sedan 1996.

Arsenal är placerat på nionde plats i ligan med 46 poäng efter 33 spelade matcher. Everton är i sin tur åtta, sex poäng före London-laget i Premier League. Arsenal ställs härnäst mot Villarreal borta på torsdag i första semifinalmötet i Europa League, medan Everton spelar nästa gång mot Aston Villa, den 1 maj, i Premier League.

Startelvor:

Arsenal: Leno - Chambers, Holding, Mari, Xhaka - Partey, Ceballos - Pepe, Smith Rowe, Saka - Nketiah.

Everton: Pickford - Coleman, Godfrey, Holgate, Digne - Rodriguez, Allan, Gomes - Richarlison, Calvert-Lewin, Sigurdsson.