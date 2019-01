Jesus målsuccé fortsätter - tvåmålsskytt i Citys nya seger

Manchester City tog i kväll emot Wolverhampton hemma på Etihad Stadium i Premier League. City-tränaren Pep Guardiola valde att starta med Gabriel Jesus, som i förra veckan blev fyramålsskytt i ligacupen, före Sergio Agüero och fick utdelning direkt.

Leroy Sané tog sig tidigt i första halvlek runt på vänsterkanten och serverade Jesus öppet mål. Brassen var kylig och stötte in 1-0 till hemmalaget. Några minuter senare hamnade Wolves i rejäl brygga. Backen Willy Boly kom in sent i en tackling mot Bernardo Silva och fick direkt rött kort. Sedan blev det värre.

Raheem Sterling var i den 38:e minuten nära att möta ett inspel i straffområdet, men blev fälld av Ryan Bennett och fick se domaren peka på straffpunkten. Jesus klev fram, var återigen kylig och blev tvåmålsskytt till 2-0. Det var hans femte ligamål för säsongen och 14:e totalt i alla turneringar.

- Sergio Agüero är en fantastisk spelare och han hjälper mig mycket. När Sergio spelar hjälper han laget och när jag spelar vill jag också hjälpa till, säger Jesus till Sky Sports.

- Jag spelar bättre nu och att göra mål är viktigt för mig eftersom att jag är en anfallare, fortsätter han.

Manchester City kontrollerade därefter matchen och hade chanser för fler mål i andra halvlek. Det dröjde däremot fram till den 78:e minuten före laget fick fira igen. Kevin De Bruyne slog in ett inlägg från vänster i straffområdet och fick se bortabacken Conor Coady skarva in bollen i eget mål. Matchen var avgjord, slutresultatet blev 3-0.

Manchester City hängde därmed på Liverpool i toppen av tabellen och är nu fyra poäng bakom serieledaren i tabellen i Premier League.

Startelvor:

Manchester City: Ederson - Walker, Stones, Laporte, Danilo - B. Silva, Fernandinho, D. Silva, Sterling, Jesus, Sané.

Wolverhampton: Patricio - Bennett, Coady, Boly - Doherty, Dendoncker, Neves, Castro - Moutinho - Jimenez, Jota.