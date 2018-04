Joel Asoro "Årets unga spelare" i Sunderland

Sunderland spelar nästa år i den engelska tredjedivisionen, League One. Ett tungt nederlag för en klubb som spelade i Premier League i fjol.

Klubbens svenske talang Joel Asoro har dock vid ett flertal tillfällen fått bra kritik i engelsk press.

- Han är ung, han är talangfull och entusiastisk. Sunderland-fansen gillar honom verkligen, de har tagit honom till sig väldigt fort. De gillar att se de yngre spelarna från ungdomslaget komma fram, sa Newcastle-baserade The Chronicles reporter James Hunter till Fotbollskanalen tidigare i år.

Och under gårdagens årliga gala som klubben håll tilldelades Asoro priset till ”Årets unga spelare” i klubben. Totalt blev det två mål på 24 ligamatcher för svensken.

Veteranen John O’Shea fick priset som ”Årets spelare”.

Joel Asoro was named young player of the year last night #SAFC pic.twitter.com/VYnnHhq1ly