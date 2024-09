Jones berättar om raseriutbrott: "Han förödmjukade mig"

Tidigare Manchester United-backen Phil Jones, 32, lade skorna på hyllan efter säsongen 2022/2023. 32-åringen stod för 229 matcher med den engelska storklubben, men slet också med stora skadeproblem, vilket gjorde att han missade många matcher.

I en intervju med den engelska tidningen The Sun berättar Jones om den enda gången som han "tappade det" i omklädningsrummet under sin United-tid. Det var i halvtid under bortamötet med Liverpool våren 2022, då han blev utbytt vid 2-0-underläge i 4-0-förlusten.

Jones var långt ifrån nöjd med dåvarande tränaren Ralf Rangnicks beslut om ett byte.

Annons

- Jag var fullständigt rasande, då han förödmjukade mig. Han förödmjukade mig inför Anfield-publiken, fansen, min familj och spelarna. Vi låg under med 2-0 i halvtid och var inte bra. Jag tror inte att vi hade ett skott på mål i första halvlek. Ingenting släppte, men jag hade faktiskt klarat mig bra i spelet, säger han till The Sun och fortsätter:

- Jag säger inte att jag var exceptionell, men jag förtjänade definitivt inte att gå av i halvtid. Det fanns många sämre spelare på planen den dagen, men det var lätt att ta av mig, som att jag var en lätt syndabock. Jag minns bara att Ralf kom in och sa: "Jag ska göra ett byte, Phil kommer gå av".

Jones berättar vidare att han reagerade ilsket, då han tog av sig sina skor, slog med dem i golvet och sedan svor åt Rangnick. Därefter bad han senare om ursäkt.

Annons

- Jag bad om ursäkt efteråt och sa: "Det är inte så jag är. Jag borde inte gjort så. Vid den tidpunkten var det inte det som behövdes i omklädningsrummet".