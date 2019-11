Jose Mourinho uppges vara alternativ till att ta över efter Pochettino

Efter en tids svaga resultat meddelade Tottenham under tisdagen att Mauricio Pochettino, tränaren som förde klubben till en Champions League-final förra säsongen, får lämna sitt uppdrag.

Någon efterträdare är ännu inte på plats, men enligt journalisten Fabrizio Romano kan det bli ett väldigt meriterat namn. Enligt transfergurun överväger klubben att ge förtroendet till den tidigare Chelsea- och Manchester United-tränaren José Mourinho. Uppgifterna gör gällande att klubbordföranden Daniel Levy ska besluta om man ska öppna en dialog med portugisen inom de närmsta timmarna och att Mourinho är ett hett alternativ.

José Mourinho har varit utan tränaruppdrag i lite mindre än ett år efter att han fick sparken från Manchester United i fjol. Under hösten har det ryktats om att Dortmund är intresserat av att knyta till sig 56-åringen.

Jose Mourinho har lång meritlista och har bland annat vunnit Champions League med Porto och Inter samt fört Chelsea och Real Madrid till ligatitlar.

