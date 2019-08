JUST NU: Agüero utökar mot Brighton

I mötet med Bournemouth inledde Riyad Mahrez matchen på bänken för Manchester City. Men hemma mot Brighton får yttern chansen från start.

Bara två minuter in i matchen tog City ledningen. Efter ett fint anfall hittade David Silva in till en fristående Kevin De Bruyne som från nära håll kunde trycka in 1-0 för City, som därmed fick en drömstart på matchen.

I slutet av första halvlek kunde City utöka till 2-0. Laget kombinerade sig fram på offensiv planhalva och i straffområdet kunde De Bruyne passa in bollen till Sergio Agüero som var kylig när han trycka in 2-0 högt bakom Mathew Ryan i Brightons mål.

Lagens startelvor:

Manchester City: Ederson – Walker, Otamendi, Laporte, Zintjenko – Rodri, De Bruyne, David Silva – Sterling, Agüero, Magrez

Brighton: Ryan – Burn, Dunk, Webster, Montoya, Pröpper, Stephens, Bernardo, March, Maupay, Trossard