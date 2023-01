JUST NU: Alexander Arnold bänkad med skada - Mudryk på bänken för Chelsea

Det har gått tungt för både Liverpool och Chelsea denna säsongen. Med 21 omgångar spelat placerar sig de förstnämnda på nionde plats och den sistnämda på tionde plats.

Under lördagen möts de på Anfield och då står tre viktiga poäng för spel för båda lagen. När startelvorna släpptes stod det klart att Liverpool drabbats av en ny skada. Enligt The Times-journalisten Paul Joyce startar Trent Alexander-Arnold på bänken på grund av en mindre muskelskada han ådragit sig under fredagen. I övrigt startar 18-årige Stefan Bajcetic istället för Fabinho.

I Chelsea går att notera att miljardförvärvet från Sjachtar Donetsk, Michajlo Mudryk finns med på bänken och kan göra debut för Londonlaget vid ett inhopp.

ANNONS

Startelvor:

Liverpool: Alisson - Milner, Konaté, Gomez, Robertson - Thiago, Bajcetic, Keita - Elliott, Salah, Gakpo.

Chelsea: Kepa - Chalobah, Thiago Silva, Badiashile, Cucurella - Gallagher, Jorginho - Ziyech, Mount, Hall - Havertz.