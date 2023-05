JUST NU: Awoniyi tystar Stamford Bridge - gör sitt andra mål för dagen

Chelsea tog förra helgen sin första ligaseger sedan i februari när man bortabesegrade Bournemouth med 3-1 på den engelska sydkusten. När bottenlaget Nottingham Forest kom på besök till Stamford Bridge under lördagen ville Frank Lampards manskap fortsätta på den inslagna vägen

Det fick man en mardrömsstart för att lyckas med.

På ett Nottingham-inlägg från vänster i den 13:e minuten missbedömde Chelsea-målvakten Édouard Mendy bollbanan och misslyckades med sin utboxning. I stället nådde bollen fram till Taiwo Awoniyi som nickade in 1-0 till gästerna.

- Det är chockerande. Mendy måste ta den bollen om han bestämmer sig för att gå ut på den, säger tidigare engelska landslagsbacken Anita Asante till BBC Sport.

Den tidigare Arsenal-försvararen Martin Keown gick till ännu större attack. Men inte mot Mendy - utan Chelseas interim-tränare Frank Lampard.

- Sedan Frank Lampard återvänt till Chelsea har det (situationen) blivit ännu värre. Det är pinsamt. Man undrar om han någonsin kommer att kunna anses vara en elittränare igen, säger Keown till BBC.

Chelsea fick direkt en gyllene möjlighet att kvittera. Raheem Sterling blev frispelad i djupled. Men i forwardens skottögonblick kastade sig en Nottingham-försvarare och blockerade i absolut sista stund.

Fem minuter in i den andra halvleken fick Sterling revanschera sig efter det missade läget i den första halvleken.

I den 51:a minuten hittade Trevoh Chalobahs låga inlägg från kortlinjen in till Sterling vid straffpunkten, som därifrån svarade med att trycka in bollen till 1-1 via Nottingham-målvakten Keylor Navas.

Sju minuter därefter tog Sterling emot en passning från Rueben Loftus-Cheek till vänster, vek inåt i planen och placerade stiligt in 2-1. Chelsea hade stått för en blixtvändning i den andra halvlekens inledning.

- Sterlings självförtroende ser ut att ha blivit bättre. Han gör det jättebra där när han skär in i banan och sätter bollen i krysset, säger Martin Keown till BBC.

Men Nottingham ville inte vara sämre. För bara fem minuter efter Chelseas ledningsmål noterades Taiwo Awoniyi för sitt andra mål för dagen när han nickade in Orel Mangalas inlägg till 2-2.

Startelvor:

Chelsea: Mendy - Chalobah, Silva, Badiashile, Hall - Kovacic, Fernández, Gallagher - Madueke, Félix, Sterling.

Nottingham Forest: Navas - Worrall, Felipe, Niakhaté - Aurier, Mangala, Danilo, Lodi - Yates, Gibbs-White - Awoniyi.