JUST NU: Bergwijn ger Tottenham ledningen efter soloräd

Omstarten i Premier League skedde i onsdags med två hängmatcher. Under fredagen drog den första fulla omgången igång efter uppehållet. Och ett stormöte väntar. Tottenham tar emot Manchester United.

I Tottenham startar storstjärnan Harry Kane, som är tillbaka från lårskadan han drabbades av den 1 januari. I Manchester United inleder svenske Victor Nilsson Lindelöf samtidigt som Marcus Rashford gör comeback från skadan han hade i mars. Engelsmannen spelar från start. Noterbart i Manchester United är också att Paul Pogba, som missat en stor del av säsongen, sitter på bänken.

I den 27:e minuten tog Tottenham ledningen. Steven Bergwijn fick bollen en liten bit in på Manchester Uniteds planhalva och därefter tog nederländaren fart innan han sprang förbi alla i United-försvaret. Väl framme i straffområdet dunkade han in 1-0 via David De Gea.

Startelvor:

Tottenham: Lloris -Aurier, Dier, Sanchez, Davies - Winks, Sissoko - Bergwijn, Lamela, Son - Kane.

Manchester United: De Gea - Wan-Bissaka, Nilsson Lindelöf, Maguire, Shaw - McTominay, Fred - James, Bruno Fernandes, Rashford - Martial.